TSE 129 personel alımı yapacak! Başvuru tarihleri ve kadro dağılımı
TSE, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 129 personel alacak. Mühendis, memur, tekniker, güvenlik görevlisi ve farklı kadroların yer aldığı alım için başvurular 21 Ağustos’ta başlayacak. Adayların başvuru sürecinde dikkat etmesi gereken tarihler ve sözlü sınav takvimi de belli oldu.
Türk Standardları Enstitüsü (TSE), yeni personel alımı için düğmeye bastı. Enstitünün merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 129 personel alınacak. İlana ilişkin duyuru Resmi Gazete'de yayımlandı. Alım kapsamında farklı eğitim düzeylerinden adaylara hitap eden çok sayıda kadro bulunuyor.
HANGİ KADROLARDA PERSONEL ALINACAK?
TSE'nin 129 kişilik personel alımında uzman yardımcılığından şoförlüğe kadar farklı görevler için kontenjan ayrıldı.
TSE PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
TSE personel alımı için başvurular 21 Ağustos'ta başlayacak. Adayların başvurularını tamamlamak için 11 Eylül saat 23.59'a kadar süresi bulunuyor. Bu nedenle adayların başvuru işlemlerini son güne bırakmaması önem taşıyor.
TSE, personel alımlarını duyurular bölümü üzerinden yayımlıyor ve başvurular Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştiriliyor.