TSE 129 personel alımı yapacak! Başvuru tarihleri ve kadro dağılımı

Adaylar TSE personel alımı başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek. TSE 129 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILACAK? Adaylar başvurularını elektronik ortamda gerçekleştirecek. Başvuru işlemleri, ilanın TSE'nin internet sitesinin "Duyurular" bölümünde yayımlanmasının ardından erişime açılacak. Başvurular için kullanılacak platformlar şöyle: e-Devlet üzerinden TSE-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım

Kariyer Kapısı platformu

platformu TSE'nin internet sitesindeki Duyurular bölümü TSE de personel alımlarının kendi internet sitesinin duyurular bölümünde, Resmi Gazete ve Kariyer Kapısı üzerinden ilan edildiğini belirtiyor.

TSE personel alımında adaylar KPSS puanlarına göre sıralanacak. ADAYLAR NASIL SIRALANACAK? Başvuruların ardından adayların değerlendirme süreci başlayacak. Adaylar, mezun oldukları öğrenim programları ve ilgili KPSS puan türlerine göre sıralanacak. Sıralama, en yüksek KPSS puanına sahip adaydan başlanarak yapılacak. Burada önemli bir ayrıntı da sözlü sınava ilişkin atama yapılacak pozisyon sayısının 4 katı kadar aday, sözlü sınava katılma hakkı elde edecek. Bu nedenle yalnızca başvuru şartlarını taşımak, sözlü sınava doğrudan katılma hakkı anlamına gelmeyecek. Adayların KPSS puanları üzerinden yapılacak sıralamada yeterli konumda bulunması gerekecek.