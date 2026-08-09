CANLI YAYIN

TSE 129 personel alımı yapacak! Başvuru tarihleri ve kadro dağılımı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
TSE 129 personel alımı yapacak! Başvuru tarihleri ve kadro dağılımı

TSE, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 129 personel alacak. Mühendis, memur, tekniker, güvenlik görevlisi ve farklı kadroların yer aldığı alım için başvurular 21 Ağustos’ta başlayacak. Adayların başvuru sürecinde dikkat etmesi gereken tarihler ve sözlü sınav takvimi de belli oldu.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), yeni personel alımı için düğmeye bastı. Enstitünün merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 129 personel alınacak. İlana ilişkin duyuru Resmi Gazete'de yayımlandı. Alım kapsamında farklı eğitim düzeylerinden adaylara hitap eden çok sayıda kadro bulunuyor.

TSE, merkez ve taşra teşkilatında 129 personel istihdam edecek. (A Haber Grafik Ekib)TSE, merkez ve taşra teşkilatında 129 personel istihdam edecek. (A Haber Grafik Ekib)

HANGİ KADROLARDA PERSONEL ALINACAK?

TSE'nin 129 kişilik personel alımında uzman yardımcılığından şoförlüğe kadar farklı görevler için kontenjan ayrıldı.

Kadro
Alınacak personel
TSE uzman yardımcısı
25
Mühendis
10
Kimyager
2
Hemşire
2
Memur
28
Tekniker
7
Koruma ve güvenlik görevlisi
19
Teknisyen
4
Odacı
25
Bahçıvan
2
Şoför
5
Toplam
129

TSE personel alımı için başvurular 21 Ağustos’ta başlayacak. (AA)TSE personel alımı için başvurular 21 Ağustos’ta başlayacak. (AA)

TSE PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TSE personel alımı için başvurular 21 Ağustos'ta başlayacak. Adayların başvurularını tamamlamak için 11 Eylül saat 23.59'a kadar süresi bulunuyor. Bu nedenle adayların başvuru işlemlerini son güne bırakmaması önem taşıyor.

TSE, personel alımlarını duyurular bölümü üzerinden yayımlıyor ve başvurular Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştiriliyor.

Adaylar TSE personel alımı başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek.Adaylar TSE personel alımı başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek.

TSE 129 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILACAK?

Adaylar başvurularını elektronik ortamda gerçekleştirecek. Başvuru işlemleri, ilanın TSE'nin internet sitesinin "Duyurular" bölümünde yayımlanmasının ardından erişime açılacak.

Başvurular için kullanılacak platformlar şöyle:

  • e-Devlet üzerinden TSE-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım
  • Kariyer Kapısı platformu
  • TSE'nin internet sitesindeki Duyurular bölümü

TSE de personel alımlarının kendi internet sitesinin duyurular bölümünde, Resmi Gazete ve Kariyer Kapısı üzerinden ilan edildiğini belirtiyor.

TSE personel alımında adaylar KPSS puanlarına göre sıralanacak.TSE personel alımında adaylar KPSS puanlarına göre sıralanacak.

ADAYLAR NASIL SIRALANACAK?

Başvuruların ardından adayların değerlendirme süreci başlayacak. Adaylar, mezun oldukları öğrenim programları ve ilgili KPSS puan türlerine göre sıralanacak. Sıralama, en yüksek KPSS puanına sahip adaydan başlanarak yapılacak.

Burada önemli bir ayrıntı da sözlü sınava ilişkin atama yapılacak pozisyon sayısının 4 katı kadar aday, sözlü sınava katılma hakkı elde edecek. Bu nedenle yalnızca başvuru şartlarını taşımak, sözlü sınava doğrudan katılma hakkı anlamına gelmeyecek. Adayların KPSS puanları üzerinden yapılacak sıralamada yeterli konumda bulunması gerekecek.

TSE personel alımında sözlü sınava hak kazananlar 21 Eylül’de açıklanacak.TSE personel alımında sözlü sınava hak kazananlar 21 Eylül’de açıklanacak.

TSE SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri 21 Eylül'de duyurulacak. Sonuçlar TSE'nin internet sitesi ile Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilan edilecek. Adayların bu tarihte her iki platformu da kontrol etmesi gerekiyor. Böylece sözlü sınava katılma hakkı elde edip etmedikleri öğrenilebilecek.

TSE PERSONEL ALIMI SÜRECİ

129 kişilik alımda süreç genel hatlarıyla şu şekilde ilerleyecek:

  • 21 Ağustos: Başvurular başlayacak.
  • 11 Eylül 23.59: Başvurular sona erecek.
  • Başvuru sonrası: Adaylar KPSS puanları ve mezuniyet bilgilerine göre sıralanacak.
  • Sözlü sınav aşaması: Atama yapılacak pozisyon sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak.
  • 21 Eylül: Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar açıklanacak.

2026 PMYO başvuruları başladı: 3 bin 250 öğrenci alınacak! İşte polislik başvuru şartları
Sonraki Haber
2026 PMYO başvuruları başladı: 3 bin 250 öğrenci alınacak! İşte polislik başvuru şartları
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın