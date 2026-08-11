Sözleşmeli öğretmen eş durumu tayini başvuruları başlıyor: MEB başvuru ve atama takvimini duyurdu
Milli Eğitim Bakanlığı, farklı illerde görev yapan ve her ikisi de sözleşmeli öğretmen olan eşler için aile birliğine bağlı iller arası yer değiştirme sürecini başlatıyor. Başvurular 12 Ağustos’ta açılacak ve 14 Ağustos saat 16.00’da sona erecek. Atama sonuçları 17 Ağustos’ta personel.meb.gov.tr üzerinden duyurulacak.
MEB'in sözleşmeli öğretmen eş durumu tayini kapsamında başvurular 12-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. Düzenleme, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında farklı illerde çalışan sözleşmeli öğretmen eşleri kapsıyor. Başvuruda 30 Eylül 2026 itibarıyla en az bir eşin bir yıllık sözleşmeli öğretmenlik süresini tamamlaması gerekiyor. Atamalar 17 Ağustos'ta açıklanacak, yeni görev yerlerini ise valilikler belirleyecek.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN EŞ DURUMU BAŞVURULARI 12 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR
Milli Eğitim Bakanlığı, her ikisi de sözleşmeli öğretmen olan ancak farklı illerde görev yapan eşlerin aile birliğinin sağlanmasına yönelik iller arası yer değiştirme duyurusunu yayımladı.
Başvurular 12 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak. Elektronik başvuru süreci 14 Ağustos 2026 saat 16.00'da sona erecek. İşlemler, personel.meb.gov.tr adresinde yayımlanacak Elektronik Başvuru Formu üzerinden yapılacak. Sistem dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.
BAŞVURU İÇİN BİR YILLIK ÇALIŞMA SÜRESİ ARANIYOR
Yer değiştirme başvurusunda bulunabilmek için eşlerden en az birinin 30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında en az bir yıl sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmış olması gerekiyor.
Her iki eş de bu süreyi tamamlamışsa karşılıklı olarak yer değiştirme başvurusu yapmaları zorunlu olacak. Eşlerden birinin başvuru yapmaması halinde diğer eşin talebi de dikkate alınmayacak.
Eşlerden yalnızca biri 30 Eylül itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlıyorsa, gerekli süreyi dolduran öğretmen başvuruda bulunabilecek.