MEB'in sözleşmeli öğretmen eş durumu tayini kapsamında başvurular 12-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. Düzenleme, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında farklı illerde çalışan sözleşmeli öğretmen eşleri kapsıyor. Başvuruda 30 Eylül 2026 itibarıyla en az bir eşin bir yıllık sözleşmeli öğretmenlik süresini tamamlaması gerekiyor. Atamalar 17 Ağustos'ta açıklanacak, yeni görev yerlerini ise valilikler belirleyecek.

MEB, farklı illerde görev yapan ve her ikisi de sözleşmeli öğretmen olan eşler için aile birliğine bağlı iller arası yer değiştirme sürecini başlatıyor. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi, A Haber Foto Arşiv ve MEB)

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN EŞ DURUMU BAŞVURULARI 12 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı, her ikisi de sözleşmeli öğretmen olan ancak farklı illerde görev yapan eşlerin aile birliğinin sağlanmasına yönelik iller arası yer değiştirme duyurusunu yayımladı.

Başvurular 12 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak. Elektronik başvuru süreci 14 Ağustos 2026 saat 16.00'da sona erecek. İşlemler, personel.meb.gov.tr adresinde yayımlanacak Elektronik Başvuru Formu üzerinden yapılacak. Sistem dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.