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Sözleşmeli öğretmen eş durumu tayini başvuruları başlıyor: MEB başvuru ve atama takvimini duyurdu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sözleşmeli öğretmen eş durumu tayini başvuruları başlıyor: MEB başvuru ve atama takvimini duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı, farklı illerde görev yapan ve her ikisi de sözleşmeli öğretmen olan eşler için aile birliğine bağlı iller arası yer değiştirme sürecini başlatıyor. Başvurular 12 Ağustos’ta açılacak ve 14 Ağustos saat 16.00’da sona erecek. Atama sonuçları 17 Ağustos’ta personel.meb.gov.tr üzerinden duyurulacak.

MEB'in sözleşmeli öğretmen eş durumu tayini kapsamında başvurular 12-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. Düzenleme, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında farklı illerde çalışan sözleşmeli öğretmen eşleri kapsıyor. Başvuruda 30 Eylül 2026 itibarıyla en az bir eşin bir yıllık sözleşmeli öğretmenlik süresini tamamlaması gerekiyor. Atamalar 17 Ağustos'ta açıklanacak, yeni görev yerlerini ise valilikler belirleyecek.

MEB, farklı illerde görev yapan ve her ikisi de sözleşmeli öğretmen olan eşler için aile birliğine bağlı iller arası yer değiştirme sürecini başlatıyor. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi, A Haber Foto Arşiv ve MEB)MEB, farklı illerde görev yapan ve her ikisi de sözleşmeli öğretmen olan eşler için aile birliğine bağlı iller arası yer değiştirme sürecini başlatıyor. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi, A Haber Foto Arşiv ve MEB)

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN EŞ DURUMU BAŞVURULARI 12 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı, her ikisi de sözleşmeli öğretmen olan ancak farklı illerde görev yapan eşlerin aile birliğinin sağlanmasına yönelik iller arası yer değiştirme duyurusunu yayımladı.

Başvurular 12 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak. Elektronik başvuru süreci 14 Ağustos 2026 saat 16.00'da sona erecek. İşlemler, personel.meb.gov.tr adresinde yayımlanacak Elektronik Başvuru Formu üzerinden yapılacak. Sistem dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

Başvurular 12 Ağustos 2026’da alınmaya başlayacak ve 14 Ağustos saat 16.00’da sona erecek.Başvurular 12 Ağustos 2026’da alınmaya başlayacak ve 14 Ağustos saat 16.00’da sona erecek.

BAŞVURU İÇİN BİR YILLIK ÇALIŞMA SÜRESİ ARANIYOR

Yer değiştirme başvurusunda bulunabilmek için eşlerden en az birinin 30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında en az bir yıl sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmış olması gerekiyor.

Her iki eş de bu süreyi tamamlamışsa karşılıklı olarak yer değiştirme başvurusu yapmaları zorunlu olacak. Eşlerden birinin başvuru yapmaması halinde diğer eşin talebi de dikkate alınmayacak.

Eşlerden yalnızca biri 30 Eylül itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlıyorsa, gerekli süreyi dolduran öğretmen başvuruda bulunabilecek.

Başvuru yapabilmek için eşlerden en az birinin 30 Eylül 2026 itibarıyla bir yıllık sözleşmeli öğretmenlik süresini tamamlamış olması gerekiyor.Başvuru yapabilmek için eşlerden en az birinin 30 Eylül 2026 itibarıyla bir yıllık sözleşmeli öğretmenlik süresini tamamlamış olması gerekiyor.

KARŞILIKLI ATAMA OLMAZSA AYNI İL SEÇENEĞİ VAR

Her iki öğretmenin de 30 Eylül 2026 itibarıyla bir yıllık görev süresini tamamlamış olması halinde, karşılıklı yer değiştirme başvurusunun olumsuz sonuçlanmasına karşı ek bir tercih yapılabilecek.

Eşler, aile birlikteliğinin MEB tarafından uygun görülen bir ilde sağlanmasını talep edebilecek. Bu seçeneğin değerlendirilebilmesi için her iki öğretmenin de Elektronik Başvuru Formu'ndaki ilgili alanı işaretlemesi gerekiyor. Eşlerden yalnızca birinin bu tercihi yapması halinde talep dikkate alınmayacak.

Doğum, askerlik veya benzeri nedenlerle sözleşmenin feshedildiği süreler ise bir yıllık çalışma süresinin hesabına dahil edilmeyecek.

Her iki eş de bir yıllık görev süresini doldurduysa karşılıklı başvuru yapılacak; yer değiştirme gerçekleşmezse aile birliğinin Bakanlığın uygun gördüğü bir ilde sağlanması talep edilebilecek.Her iki eş de bir yıllık görev süresini doldurduysa karşılıklı başvuru yapılacak; yer değiştirme gerçekleşmezse aile birliğinin Bakanlığın uygun gördüğü bir ilde sağlanması talep edilebilecek.

ATAMALAR HİZMET SÜRESİNE GÖRE YAPILACAK

Atamalarda öğretmenlerin alanlarına göre illerdeki net öğretmen ihtiyacı dikkate alınacak. Yerleştirmelerde hizmet süresi üstünlüğü esas olacak ve öğretmenler il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince bir eğitim kurumu normuyla ilişkilendirilecek.

Hizmet süresinin hesabında başvuruların son günü esas alınacak. Hizmet süresi eşit olan öğretmenlerde göreve daha önce başlayan kişiye öncelik verilecek.

Atamalar 17 Ağustos 2026’da ilan edilecek, yeni görev yerleri ise ilgili valilikler tarafından belirlenecek.Atamalar 17 Ağustos 2026’da ilan edilecek, yeni görev yerleri ise ilgili valilikler tarafından belirlenecek.

ATAMA SONUÇLARI 17 AĞUSTOS'TA AÇIKLANACAK

Sözleşmeli öğretmenlerin aile birliğine bağlı iller arası yer değiştirme atamaları 17 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak.

Sonuçlar personel.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Bakanlığın duyurusuna göre atama kararnameleri sistem üzerinden gönderilecek.

Yer değişikliği gerçekleşen öğretmenlerin görev yapacağı eğitim kurumları ise ilgili valilikler tarafından belirlenecek. Öğretmenler, yeni görev yerleri belli olduktan sonra mevcut kurumlarından ayrılma işlemlerini gerçekleştirebilecek.

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