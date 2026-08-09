2026 PMYO başvuruları başladı: 3 bin 250 öğrenci alınacak! İşte polislik başvuru şartları

Polis olmak isteyen lise mezunları için beklenen PMYO duyurusu geldi. Polis Akademisi Başkanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılında Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim görecek 3 bin 250 öğrenci için başvuru sürecini başlattı. Adaylar başvurularını 7-13 Ağustos 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapabilecek.

Polis Akademisi, 2026-2027 dönemi için 3 bin 250 öğrenci alacak. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi)

25. DÖNEM PMYO KAPSAMINDA 3 BİN 250 ÖĞRENCİ ALINACAK

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2026-2027 eğitim öğretim yılı için toplam 3 bin 250 öğrenci alınacak. Kontenjanın 2 bin 560'ı erkek, 630'u kadın adaylara ayrıldı. Şehit veya vazife malullerinin eş ve çocukları kapsamında ise 60 aday için kontenjan oluşturuldu.

Aday grubu Kontenjan Erkek adaylar 2.560 Kadın adaylar 630 Şehit veya vazife malullerinin eş ve çocukları 60 Toplam 3.250

Sınavlarda başarılı olan adaylar Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim almaya hak kazanacak. Eğitim sürecini de başarıyla tamamlayanların polis memuru olarak atamaları yapılacak.