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2026 PMYO başvuruları başladı: 3 bin 250 öğrenci alınacak! İşte polislik başvuru şartları

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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2026 PMYO başvuruları başladı: 3 bin 250 öğrenci alınacak! İşte polislik başvuru şartları

Polis Akademisi 25. Dönem PMYO için 3 bin 250 öğrenci alacak. Başvurular 7-13 Ağustos 2026’da yapılacak. Erkek ve kadın adaylar için kontenjanlar belli olurken TYT puanı, yaş, boy ve beden kitle indeksi şartları da açıklandı.

Polis olmak isteyen lise mezunları için beklenen PMYO duyurusu geldi. Polis Akademisi Başkanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılında Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim görecek 3 bin 250 öğrenci için başvuru sürecini başlattı. Adaylar başvurularını 7-13 Ağustos 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapabilecek.

Polis Akademisi, 2026-2027 dönemi için 3 bin 250 öğrenci alacak. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi)Polis Akademisi, 2026-2027 dönemi için 3 bin 250 öğrenci alacak. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi)

25. DÖNEM PMYO KAPSAMINDA 3 BİN 250 ÖĞRENCİ ALINACAK

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2026-2027 eğitim öğretim yılı için toplam 3 bin 250 öğrenci alınacak. Kontenjanın 2 bin 560'ı erkek, 630'u kadın adaylara ayrıldı. Şehit veya vazife malullerinin eş ve çocukları kapsamında ise 60 aday için kontenjan oluşturuldu.

Aday grubu
Kontenjan
Erkek adaylar
2.560
Kadın adaylar
630
Şehit veya vazife malullerinin eş ve çocukları
60
Toplam
3.250

Sınavlarda başarılı olan adaylar Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim almaya hak kazanacak. Eğitim sürecini de başarıyla tamamlayanların polis memuru olarak atamaları yapılacak.

Adaylar PMYO başvurularını 13 Ağustos 2026 tarihine kadar yapabilecek. (Görsel: A Haber Foto Arşivi)Adaylar PMYO başvurularını 13 Ağustos 2026 tarihine kadar yapabilecek. (Görsel: A Haber Foto Arşivi)

PMYO BAŞVURU TARİHLERİ

2026 yılı 25. Dönem PMYO başvuruları 7-13 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.

Adaylar başvurularını Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak gerçekleştirecek. Alıma ilişkin sınav takvimi de Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden duyurulacak. Bu nedenle adayların sınav sürecine ilişkin açıklamaları resmi kanallardan takip etmesi gerekiyor.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2026 PMYO alımında 2 bin 560 erkek ve 630 kadın aday alınacak. (Görsel: AA)2026 PMYO alımında 2 bin 560 erkek ve 630 kadın aday alınacak. (Görsel: AA)

PMYO BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

PMYO giriş sınavının ücret bilgisi, aday belirleme ön başvuru sonuçlarının ardından açıklanacak.

Sınav aşamalarına katılmak üzere kontenjanın on katı içerisine giren adaylar belirlendikten sonra sınav ücreti ve ödeme yapılacak hesap bilgileri Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinden ilan edilecek.

PMYO başvurularında genel adaylar için 250 TYT puanı şartı bulunuyor.PMYO başvurularında genel adaylar için 250 TYT puanı şartı bulunuyor.

2026 PMYO BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

2026 yılı 25. Dönem PMYO polis alımına başvuracak adaylarda şu şartlar aranıyor:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • Lise veya dengi okul mezunu olmak.
  • 2026 YKS-TYT puan türünden en az 250,000 ham taban puan almak.
  • Şehit ve vazife malullerinin eş ve çocukları için 2026 YKS-TYT puan türünden en az 200,000 ham taban puan almak.
  • Şehit ve vazife malullerinin eş ve çocukları kapsamında Emniyet Teşkilatında çalışan veya emekli olanların eş ve çocuklarının bu özel kontenjana dahil olmadığını bilmek.
  • 1 Ekim 2026 itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.
  • 1 Ocak 2026 itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak.
  • 1 Ocak 2001 ile 1 Ekim 2008 tarihleri arasında doğmuş olmak.
  • 18 yaşını tamamladıktan sonra yapılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaşı esas almak.
  • Kadın adaylarda en az 162 santimetre, erkek adaylarda en az 167 santimetre boyunda olmak.
  • Beden kitle indeksinin 18 ile 27 arasında olması.
  • Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen koşulları taşımak.
  • İlanda belirtilen suçlardan mahkum olmamak.
  • İlanda belirtilen suçlarla ilgili devam eden soruşturma veya kovuşturmasının bulunmaması.
  • Kasten işlenen bir suçtan, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak.
  • Herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmamak.
  • Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.
  • Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
  • Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç olmak üzere herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.
  • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu olması.
  • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engelinin bulunmaması.

Sınavlarda başarılı olan adaylar PMYO'da eğitim almaya hak kazanacak.Sınavlarda başarılı olan adaylar PMYO'da eğitim almaya hak kazanacak.

PMYO İÇİN TYT PUANI KAÇ OLMALI?

PMYO başvurularında 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın TYT puanı dikkate alınacak. Genel adaylar için en az 250,000 ham taban puan şartı bulunuyor.

Şehit ve vazife malullerinin eş ve çocukları için ise bu sınır 200,000 ham taban puan olarak uygulanacak. İlanda ayrıca Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocuklarının bu özel kapsamda değerlendirilmediği belirtiliyor.

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