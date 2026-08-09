2026 PMYO başvuruları başladı: 3 bin 250 öğrenci alınacak! İşte polislik başvuru şartları
Polis Akademisi 25. Dönem PMYO için 3 bin 250 öğrenci alacak. Başvurular 7-13 Ağustos 2026’da yapılacak. Erkek ve kadın adaylar için kontenjanlar belli olurken TYT puanı, yaş, boy ve beden kitle indeksi şartları da açıklandı.
Polis olmak isteyen lise mezunları için beklenen PMYO duyurusu geldi. Polis Akademisi Başkanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılında Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim görecek 3 bin 250 öğrenci için başvuru sürecini başlattı. Adaylar başvurularını 7-13 Ağustos 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapabilecek.
25. DÖNEM PMYO KAPSAMINDA 3 BİN 250 ÖĞRENCİ ALINACAK
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2026-2027 eğitim öğretim yılı için toplam 3 bin 250 öğrenci alınacak. Kontenjanın 2 bin 560'ı erkek, 630'u kadın adaylara ayrıldı. Şehit veya vazife malullerinin eş ve çocukları kapsamında ise 60 aday için kontenjan oluşturuldu.
Sınavlarda başarılı olan adaylar Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim almaya hak kazanacak. Eğitim sürecini de başarıyla tamamlayanların polis memuru olarak atamaları yapılacak.
PMYO BAŞVURU TARİHLERİ
2026 yılı 25. Dönem PMYO başvuruları 7-13 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.
Adaylar başvurularını Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak gerçekleştirecek. Alıma ilişkin sınav takvimi de Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden duyurulacak. Bu nedenle adayların sınav sürecine ilişkin açıklamaları resmi kanallardan takip etmesi gerekiyor.