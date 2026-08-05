Polis Akademisi İç Güvenlik Fakültesi başvuruları başladı! Kimler başvurabilecek, şartlar neler?

Polis Akademisi 2026 yılı için 350 öğrenci alacak. (A Haber Grafik Ekibi)

İÇ GÜVENLİK FAKÜLTESİ KAÇ ÖĞRENCİ ALACAK?

Yayımlanan duyuruya göre bu yıl toplam 350 öğrenci alınacak. Kontenjan dağılımı ise şöyle:

Kontenjan Öğrenci Sayısı Erkek aday 285 Kadın aday 30 Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları 35 Toplam 350

Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları için belirlenen kontenjanda, AYT'de ilgili puan türleri için açıklanan taban başarı sıralamalarına karşılık gelen puanların en az yüzde 80'ini alma şartı uygulanacak.