Polis Akademisi İç Güvenlik Fakültesi başvuruları başladı! Kimler başvurabilecek, şartlar neler?
Polis Akademisi, 2026 yılı 3. Dönem İç Güvenlik Fakültesi öğrenci alımı için başvuru sürecini başlattı. AYT başarı sıralaması şartını sağlayan adaylar, 5-7 Ağustos tarihleri arasında e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek.
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı, 2026 yılı 3. Dönem İç Güvenlik Fakültesi öğrenci alımına ilişkin başvuru duyurusunu yayımladı. Yeni düzenlemeyle belirlenen esaslar doğrultusunda, AYT başarı sıralaması şartını taşıyan adaylar 5-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında başvurularını elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Süreci başarıyla tamamlayan öğrenciler eğitimlerinin ardından komiser yardımcısı olarak göreve başlayacak.
İÇ GÜVENLİK FAKÜLTESİ KAÇ ÖĞRENCİ ALACAK?
Yayımlanan duyuruya göre bu yıl toplam 350 öğrenci alınacak. Kontenjan dağılımı ise şöyle:
Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları için belirlenen kontenjanda, AYT'de ilgili puan türleri için açıklanan taban başarı sıralamalarına karşılık gelen puanların en az yüzde 80'ini alma şartı uygulanacak.
BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?
İç Güvenlik Fakültesi aday başvuruları 5-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.
Adaylar başvurularını, e-Devlet şifreleriyle Polis Akademisi Başkanlığının başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek. Başvuru sürecine ilişkin sınav takvimi ise Polis Akademisi tarafından daha sonra ilan edilecek.