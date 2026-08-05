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Polis Akademisi İç Güvenlik Fakültesi başvuruları başladı! Kimler başvurabilecek, şartlar neler?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Polis Akademisi İç Güvenlik Fakültesi başvuruları başladı! Kimler başvurabilecek, şartlar neler?

Polis Akademisi, 2026 yılı 3. Dönem İç Güvenlik Fakültesi öğrenci alımı için başvuru sürecini başlattı. AYT başarı sıralaması şartını sağlayan adaylar, 5-7 Ağustos tarihleri arasında e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı, 2026 yılı 3. Dönem İç Güvenlik Fakültesi öğrenci alımına ilişkin başvuru duyurusunu yayımladı. Yeni düzenlemeyle belirlenen esaslar doğrultusunda, AYT başarı sıralaması şartını taşıyan adaylar 5-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında başvurularını elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Süreci başarıyla tamamlayan öğrenciler eğitimlerinin ardından komiser yardımcısı olarak göreve başlayacak.

Polis Akademisi 2026 yılı için 350 öğrenci alacak. (A Haber Grafik Ekibi)Polis Akademisi 2026 yılı için 350 öğrenci alacak. (A Haber Grafik Ekibi)

İÇ GÜVENLİK FAKÜLTESİ KAÇ ÖĞRENCİ ALACAK?

Yayımlanan duyuruya göre bu yıl toplam 350 öğrenci alınacak. Kontenjan dağılımı ise şöyle:

Kontenjan
Öğrenci Sayısı
Erkek aday
285
Kadın aday
30
Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları
35
Toplam
350

Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları için belirlenen kontenjanda, AYT'de ilgili puan türleri için açıklanan taban başarı sıralamalarına karşılık gelen puanların en az yüzde 80'ini alma şartı uygulanacak.

Başvurular 5-7 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. (A Haber Foto Arşivi)Başvurular 5-7 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. (A Haber Foto Arşivi)

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

İç Güvenlik Fakültesi aday başvuruları 5-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.

Adaylar başvurularını, e-Devlet şifreleriyle Polis Akademisi Başkanlığının başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek. Başvuru sürecine ilişkin sınav takvimi ise Polis Akademisi tarafından daha sonra ilan edilecek.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AYT başarı sıralaması başvuruda belirleyici olacak. (A Haber Foto Arşivi)AYT başarı sıralaması başvuruda belirleyici olacak. (A Haber Foto Arşivi)

AYT BAŞARI SIRALAMASI ŞARTI AÇIKLANDI

Başvuruda puandan çok başarı sıralaması esas alınacak. Bakanlık tarafından belirlenen sıralama şartları şu şekilde:

  • Eşit Ağırlık: İlk 90 bin
  • Sayısal: İlk 100 bin
  • Sözel: İlk 30 bin

Bu şartları sağlayan adaylar başvuruda bulunabilecek. Başvuruların ardından kontenjanın en fazla beş katı kadar aday ikinci aşamaya çağrılacak.

Fiziki yeterlilik ve mülakat puanı başarıyı etkileyecek. (AA)Fiziki yeterlilik ve mülakat puanı başarıyı etkileyecek. (AA)

ADAYLARI HANGİ SINAVLAR BEKLİYOR?

Ön değerlendirmeyi geçen adaylar iki aşamalı seçim sürecine katılacak. Bunlar:

  • Fiziki Yeterlilik Sınavı
  • Mülakat Sınavı

Her iki sınavdan da 100 üzerinden en az 70 puan alma şartı bulunuyor.

Nihai puan üç farklı değerlendirme sonucunda oluşacak. (AA)Nihai puan üç farklı değerlendirme sonucunda oluşacak. (AA)

NİHAİ BAŞARI PUANI NASIL HESAPLANACAK?

İç Güvenlik Fakültesi yerleştirme puanı üç farklı aşamanın birleşiminden oluşacak.

Değerlendirme
Etki Oranı
AYT puanı
%30
Fiziki yeterlilik
%30
Mülakat
%40

Adayların sıralaması bu hesaplama sonucunda belirlenecek.

Fiziki yeterlilik sınavında en az 70 puan istenecek. (A Haber)Fiziki yeterlilik sınavında en az 70 puan istenecek. (A Haber)

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Polis Akademisinin yayımladığı duyuruya göre adaylarda aranan başlıca şartlar şunlar:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • Lise veya dengi okuldan mezun olmak.
  • Silahlı görev yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.
  • 1 Ocak 2026 itibarıyla 22 yaşından gün almamış olmak.
  • Bakanlık tarafından belirlenen AYT başarı sıralamasını sağlamak.
  • Polis eğitim kurumlarından sağlık dışında bir nedenle çıkarılmamış olmak.
  • Adli sicil ve güvenlik şartlarını taşımak.
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi parti veya yan kuruluşuna üye olmamak.

Bunun yanında mevzuatta yer alan sağlık, güvenlik soruşturması ve adli sicile ilişkin diğer şartların da eksiksiz karşılanması gerekiyor.

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