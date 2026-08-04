GİB 860 Gelir Uzman Yardımcısı alacak! Başvuru tarihi, sınav takvimi ve kontenjan dağılımı
Gelir İdaresi Başkanlığı, 860 Gelir Uzman Yardımcısı alımı için giriş sınavı duyurusunu yayımladı. Başvuru tarihleri, KPSS puan şartı, yazılı sınav tarihi, sözlü sınav süreci, tercih edilebilecek iller ve adayların merak ettiği tüm ayrıntılar tek tek açıklandı.
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 860 Gelir Uzman Yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek alımda adaylar KPSS puanına göre sıralanacak. Başvuru sürecinden sınav tarihine, tercih kurallarından atama şartlarına kadar tüm detaylar ilan metninde yer aldı.
860 KADRO İÇİN ALIM YAPILACAK
Yayımlanan duyuruya göre Gelir Uzman Yardımcısı kadroları, Türkiye genelinde belirlenen il ve ilçelerde görevlendirilmek üzere açıldı. En yüksek kontenjan Ankara'ya ayrılırken İzmir, Kocaeli, Antalya, Bursa, Sakarya ve Konya da dikkat çeken iller arasında yer aldı.
En fazla kontenjan ayrılan iller
|İl
|Kontenjan
|Ankara
|132
|İzmir
|25
|Kocaeli
|23
|Antalya
|22
|Bursa
|22
|Sakarya
|22
|Konya
|20
|Aydın
|15
|Diyarbakır
|15
|Balıkesir
|12
|Eskişehir
|12
|Gaziantep
|12
|Hatay
|12
|Şanlıurfa
|12
|Tekirdağ
|12
|Batman
|11
|Samsun
|10
BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Başvurular iki aşamada gerçekleştirilecek.
Ön başvuru tarihleri
- 20-22 Ekim 2026
Nihai başvuru tarihleri
- 30 Ekim-3 Kasım 2026
Başvurusunu zamanında tamamlayamayan adaylar için 6 Kasım 2026 tarihinde geç başvuru imkanı tanınacak. Başvurular, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), ÖSYM Başvuru Merkezleri veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapılabilecek.