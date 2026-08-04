GİB 860 Gelir Uzman Yardımcısı alacak! Başvuru tarihi, sınav takvimi ve kontenjan dağılımı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 860 Gelir Uzman Yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek alımda adaylar KPSS puanına göre sıralanacak. Başvuru sürecinden sınav tarihine, tercih kurallarından atama şartlarına kadar tüm detaylar ilan metninde yer aldı.