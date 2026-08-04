CANLI YAYIN

GİB 860 Gelir Uzman Yardımcısı alacak! Başvuru tarihi, sınav takvimi ve kontenjan dağılımı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
GİB 860 Gelir Uzman Yardımcısı alacak! Başvuru tarihi, sınav takvimi ve kontenjan dağılımı

Gelir İdaresi Başkanlığı, 860 Gelir Uzman Yardımcısı alımı için giriş sınavı duyurusunu yayımladı. Başvuru tarihleri, KPSS puan şartı, yazılı sınav tarihi, sözlü sınav süreci, tercih edilebilecek iller ve adayların merak ettiği tüm ayrıntılar tek tek açıklandı.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 860 Gelir Uzman Yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek alımda adaylar KPSS puanına göre sıralanacak. Başvuru sürecinden sınav tarihine, tercih kurallarından atama şartlarına kadar tüm detaylar ilan metninde yer aldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı 860 personel alımı için başvuru takvimini açıkladı. (A Haber Grafik Ekibi)Gelir İdaresi Başkanlığı 860 personel alımı için başvuru takvimini açıkladı. (A Haber Grafik Ekibi)

860 KADRO İÇİN ALIM YAPILACAK

Yayımlanan duyuruya göre Gelir Uzman Yardımcısı kadroları, Türkiye genelinde belirlenen il ve ilçelerde görevlendirilmek üzere açıldı. En yüksek kontenjan Ankara'ya ayrılırken İzmir, Kocaeli, Antalya, Bursa, Sakarya ve Konya da dikkat çeken iller arasında yer aldı.

En fazla kontenjan ayrılan iller

İl Kontenjan
Ankara 132
İzmir 25
Kocaeli 23
Antalya 22
Bursa 22
Sakarya 22
Konya 20
Aydın 15
Diyarbakır 15
Balıkesir 12
Eskişehir 12
Gaziantep 12
Hatay 12
Şanlıurfa 12
Tekirdağ 12
Batman 11
Samsun 10

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN TIKLAYIN

Başvurular ekim ayında iki aşamalı olarak elektronik ortamda alınacak. (A Haber)Başvurular ekim ayında iki aşamalı olarak elektronik ortamda alınacak. (A Haber)

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvurular iki aşamada gerçekleştirilecek.

Ön başvuru tarihleri

  • 20-22 Ekim 2026

Nihai başvuru tarihleri

  • 30 Ekim-3 Kasım 2026

Başvurusunu zamanında tamamlayamayan adaylar için 6 Kasım 2026 tarihinde geç başvuru imkanı tanınacak. Başvurular, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), ÖSYM Başvuru Merkezleri veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapılabilecek.

Yazılı sınavı geçen adaylar sözlü sınava katılmaya hak kazanacak. (AA)Yazılı sınavı geçen adaylar sözlü sınava katılmaya hak kazanacak. (AA)

GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI YAZILI SINAVI NE ZAMAN?

Yazılı sınav;

  • 21 Kasım 2026 Cumartesi
  • Saat 13.45'te
  • Ankara'da elektronik sınav (e-Sınav) yöntemiyle yapılacak.

Sınav süresi 90 dakika olacak. Adaylar saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Alım sürecinde adaylardan belirli KPSS puan türleri istenecek. (A Haber)Alım sürecinde adaylardan belirli KPSS puan türleri istenecek. (A Haber)

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adaylarda aranan temel şartlar şöyle sıralandı:

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun genel şartlarını taşımak.
  • Sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1991 ve sonrası doğumlular).
  • Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya denkliği kabul edilen bölümlerden mezun olmak.
  • 2025 veya 2026 KPSS'de KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP47 veya KPSSP48 puan türlerinden herhangi birinden en az 65 puan almak.
  • Başvuruyu süresi içinde tamamlamak.

Sınavda hukuk, maliye, muhasebe ve iktisat konularından sorular yöneltilecek.Sınavda hukuk, maliye, muhasebe ve iktisat konularından sorular yöneltilecek.

YAZILI SINAVDA HANGİ KONULAR ÇIKACAK?

Sınav toplam 60 sorudan oluşacak. Konu dağılımı şu şekilde açıklandı:

Konu Ağırlık
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi %5
Hukuk Grubu %25
İktisat Grubu %20
Maliye Grubu %25
Muhasebe Grubu %25

Hukuk bölümünde anayasa hukuku, idare hukuku, medeni hukuk, borçlar hukuku, ticaret hukuku ve icra-iflas hukuku gibi başlıklar yer alacak.

Başarılı adaylar tercih ettikleri kadrolar doğrultusunda atanacak.Başarılı adaylar tercih ettikleri kadrolar doğrultusunda atanacak.

SÖZLÜ SINAV NASIL YAPILACAK?

Sözlü sınavda adaylar;

  • Mesleki bilgi düzeyi,
  • Konuyu kavrama ve ifade yeteneği,
  • Temsil kabiliyeti,
  • Genel kültür,
  • Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklık

gibi kriterler üzerinden değerlendirilecek. Sözlü sınavdan da 100 üzerinden en az 70 puan alınması gerekecek.

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı adayı alacak! Başvuru tarihleri ve sınav takvimi belli oldu
Sonraki haber
Sayıştay 25 denetçi yardımcısı adayı alacak! Başvuru tarihleri ve sınav takvimi belli oldu
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın