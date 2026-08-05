İçişleri Bakanlığı görevde yükselme sınavı takvimi açıklandı: Başvurular 28 Eylül-2 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak

İçişleri Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personeli ilgilendiren 2026 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı takvimini duyurdu. Tercih sistemiyle gerçekleştirilecek sınav 28 Kasım 2026'da uygulanacak. Başvurular ise 28 Eylül-2 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak. Süreç, Bakanlığın yayımladığı resmi takvime göre yürütülecek.