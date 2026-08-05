İçişleri Bakanlığı görevde yükselme sınavı takvimi açıklandı: Başvurular 28 Eylül-2 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak
İçişleri Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personeli ilgilendiren 2026 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı takvimini duyurdu. Tercih sistemiyle gerçekleştirilecek sınav 28 Kasım 2026'da uygulanacak. Başvurular ise 28 Eylül-2 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak. Süreç, Bakanlığın yayımladığı resmi takvime göre yürütülecek.
İçişleri Bakanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sürecine ilişkin 2026 yazılı sınav takvimi belli oldu. Merkez ve taşra teşkilatındaki adayları kapsayan sınav 28 Kasım 2026 tarihinde yapılacak. Başvuruda bulunacak personel, işlemlerini 28 Eylül-2 Ekim 2026 tarihleri arasında tamamlayacak.
SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI
İçişleri Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında farklı unvanlarda görev yapan personelin katılacağı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı'nın tarihini duyurdu. Tercih sistemi kapsamında gerçekleştirilecek yazılı sınav, 28 Kasım 2026 Cumartesi günü uygulanacak.
BAŞVURULAR EYLÜL AYINDA ALINACAK
Sınava katılmak isteyen personel, başvurularını 28 Eylül-2 Ekim 2026 tarihleri arasında yapabilecek. Başvuru süresinin ardından Bakanlığın belirlediği takvim doğrultusunda sınav organizasyonu tamamlanacak.