Sayıştay 25 denetçi yardımcısı adayı alacak! Başvuru tarihleri ve sınav takvimi belli oldu
Sayıştay Başkanlığı, 25 denetçi yardımcısı adayı alımı için başvuru sürecini başlatıyor. Adayları eleme, yazılı ve mülakat olmak üzere üç aşamalı sınav bekliyor. Başvuru tarihleri, sınav merkezleri, yaş şartı ve mezuniyet koşulları da Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla netleşti.
Sayıştay Başkanlığı, denetçi yardımcısı adayı kadrolarına yapılacak yeni personel alımına ilişkin ilanını yayımladı. Resmi Gazete'de yer alan ilana göre kurum, 25 denetçi yardımcısı adayı istihdam edecek. Adaylar başvuru sürecinin ardından eleme sınavı, klasik usulde yapılacak yazılı sınav ve mülakat aşamalarından geçecek.
SAYIŞTAY 25 DENETÇİ YARDIMCISI ADAYI ALACAK
İlana göre Sayıştay Başkanlığı bünyesinde görev yapmak üzere 25 denetçi yardımcısı adayı alınacak. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan genel şartları taşımasının yanı sıra belirlenen yaş, eğitim ve sağlık koşullarını da sağlaması gerekiyor.
Başvuruda bulunacak adayların, eleme sınavının yapıldığı yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Buna göre 1 Ocak 1991 ve sonrasında doğan adaylar başvuru yapabilecek.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?
Başvurular aşağıdaki fakülte veya dengi yükseköğretim programlarından mezun olan adaylara açık olacak:
Başvuru yapabilecek bölümler
- Hukuk Fakültesi
- Siyasal Bilgiler Fakültesi
- İktisat Fakültesi
- İşletme Fakültesi
- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
- YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki en az dört yıllık eşdeğer fakülte veya yüksekokullar
Bunun yanında adayların, denetçilik görevini Türkiye'nin her yerinde yapmasına engel sağlık sorununun bulunmaması gerekiyor.