Sayıştay 25 denetçi yardımcısı adayı alacak! Başvuru tarihleri ve sınav takvimi belli oldu

Sayıştay Başkanlığı, denetçi yardımcısı adayı kadrolarına yapılacak yeni personel alımına ilişkin ilanını yayımladı. Resmi Gazete'de yer alan ilana göre kurum, 25 denetçi yardımcısı adayı istihdam edecek. Adaylar başvuru sürecinin ardından eleme sınavı, klasik usulde yapılacak yazılı sınav ve mülakat aşamalarından geçecek.

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı adayı alacak. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi)

SAYIŞTAY 25 DENETÇİ YARDIMCISI ADAYI ALACAK

İlana göre Sayıştay Başkanlığı bünyesinde görev yapmak üzere 25 denetçi yardımcısı adayı alınacak. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan genel şartları taşımasının yanı sıra belirlenen yaş, eğitim ve sağlık koşullarını da sağlaması gerekiyor.

Başvuruda bulunacak adayların, eleme sınavının yapıldığı yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Buna göre 1 Ocak 1991 ve sonrasında doğan adaylar başvuru yapabilecek.