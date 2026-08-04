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Sayıştay 25 denetçi yardımcısı adayı alacak! Başvuru tarihleri ve sınav takvimi belli oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sayıştay 25 denetçi yardımcısı adayı alacak! Başvuru tarihleri ve sınav takvimi belli oldu

Sayıştay Başkanlığı, 25 denetçi yardımcısı adayı alımı için başvuru sürecini başlatıyor. Adayları eleme, yazılı ve mülakat olmak üzere üç aşamalı sınav bekliyor. Başvuru tarihleri, sınav merkezleri, yaş şartı ve mezuniyet koşulları da Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla netleşti.

Sayıştay Başkanlığı, denetçi yardımcısı adayı kadrolarına yapılacak yeni personel alımına ilişkin ilanını yayımladı. Resmi Gazete'de yer alan ilana göre kurum, 25 denetçi yardımcısı adayı istihdam edecek. Adaylar başvuru sürecinin ardından eleme sınavı, klasik usulde yapılacak yazılı sınav ve mülakat aşamalarından geçecek.

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı adayı alacak. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi)Sayıştay 25 denetçi yardımcısı adayı alacak. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi)

SAYIŞTAY 25 DENETÇİ YARDIMCISI ADAYI ALACAK

İlana göre Sayıştay Başkanlığı bünyesinde görev yapmak üzere 25 denetçi yardımcısı adayı alınacak. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan genel şartları taşımasının yanı sıra belirlenen yaş, eğitim ve sağlık koşullarını da sağlaması gerekiyor.

Başvuruda bulunacak adayların, eleme sınavının yapıldığı yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Buna göre 1 Ocak 1991 ve sonrasında doğan adaylar başvuru yapabilecek.

Hukuk ve İİBF mezunları başvuru yapabilecek. (Görsel: AA)Hukuk ve İİBF mezunları başvuru yapabilecek. (Görsel: AA)

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Başvurular aşağıdaki fakülte veya dengi yükseköğretim programlarından mezun olan adaylara açık olacak:

Başvuru yapabilecek bölümler

  • Hukuk Fakültesi
  • Siyasal Bilgiler Fakültesi
  • İktisat Fakültesi
  • İşletme Fakültesi
  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki en az dört yıllık eşdeğer fakülte veya yüksekokullar

Bunun yanında adayların, denetçilik görevini Türkiye'nin her yerinde yapmasına engel sağlık sorununun bulunmaması gerekiyor.

Başvurular 9 Eylül tarihinde başlayacak. (Görsel: A Haber)Başvurular 9 Eylül tarihinde başlayacak. (Görsel: A Haber)

SAYIŞTAY DENETÇİ YARDIMCILIĞI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvuru takvimi de ilanla birlikte açıklandı.

  • Başvuru başlangıcı: 9 Eylül 2026
  • Başvuru bitişi: 17 Eylül 2026
  • Geç başvuru günü: 24 Eylül 2026

Başvurular yalnızca ÖSYM aracılığıyla yapılacak. Adaylar işlemlerini ÖSYM Başvuru Merkezlerinden, AİS sistemi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Posta yoluyla yapılacak başvurular ise kabul edilmeyecek.

Eleme sınavı 31 Ekim'de gerçekleştirilecek.Eleme sınavı 31 Ekim'de gerçekleştirilecek.

ELEME HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Başvuruların ardından adaylar ilk olarak eleme sınavına katılacak. Eleme sınavı 31 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavın elektronik ortamda yapılması planlanıyor. Elektronik sınav merkezlerinin kapasitesinin yetersiz kalması halinde ise sınav basılı olarak yalnızca Ankara'da uygulanabilecek.

Eleme sınavı şu illerde düzenlenecek:

  • Adana
  • Ankara
  • İstanbul
  • İzmir

Sınav saat 13.45'te başlayacak ve adaylara 140 dakika süre verilecek. Saat 13.30'dan sonra sınav binalarına giriş yapılmayacak.

Eleme sınavı dört ilde uygulanacak.Eleme sınavı dört ilde uygulanacak.

ELEME SINAVINDA HANGİ DERSLER SORULACAK?

Adaylar eleme sınavında hem genel yetenek hem de alan bilgisi testlerini cevaplayacak.

Sınavda şu testler yer alacak:

  • Genel Yetenek
  • Genel Kültür
  • Hukuk
  • Maliye
  • İktisat
  • Muhasebe

Puan hesaplamasında Genel Yetenek Testi yüzde 40, Genel Kültür Testi yüzde 10 ağırlığa sahip olacak. Hukuk, Maliye, İktisat ve Muhasebe testlerinin her biri ise yüzde 12,5 oranında etkili olacak.

Yazılı sınav 26 ve 27 Aralık'ta uygulanacak.Yazılı sınav 26 ve 27 Aralık'ta uygulanacak.

YAZILI SINAV İKİ GÜNDE YAPILACAK

Eleme sınavını geçen adaylar klasik usulde gerçekleştirilecek yazılı sınava katılmaya hak kazanacak.

Yazılı sınav takvimi şöyle:

Oturum Tarih
I. Oturum 26 Aralık 2026 Cumartesi
II. Oturum 27 Aralık 2026 Pazar

Yazılı sınavda hukuk, maliye, iktisat, kompozisyon ile adayların tercih edeceği ticaret hukuku veya muhasebe alanlarından sorular yöneltilecek. Ticaret hukuku ve muhasebe bölümü seçmeli olacak ve tercih başvuru sırasında yapılacak.

Yazılı sınavı geçen adaylar mülakata çağrılacak.Yazılı sınavı geçen adaylar mülakata çağrılacak.

YAZILI SINAVI GEÇEN ADAYLARI MÜLAKAT BEKLİYOR

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar mülakata çağrılacak. Mülakata katılacak adayların, Sayıştay Başkanlığının internet sitesinde yayımlanacak özgeçmiş formunu el yazısıyla doldurup fotoğraflı şekilde Başkanlığa teslim etmeleri veya posta yoluyla göndermeleri gerekecek.

Mülakat tarihi, yeri ve sonuçları Sayıştay Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

SAYIŞTAY DENETÇİ YARDIMCILIĞI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvuru yapmak isteyen adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle işlemlerini tamamlayabilecek. Geçerli fotoğrafı veya eğitim bilgisi sistemde bulunmayan adayların ise başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapması gerekecek.

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