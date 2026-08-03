Devlet Tiyatroları 40 sahne makinisti alacak! Başvurular başladı: Şartlar, iller ve tüm detaylar

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 100 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. İki ayrı ilanla gerçekleştirilecek alımlarda başvuru şartları, kadro dağılımı ve sınav sürecine ilişkin ayrıntılar belli oldu.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, personel ihtiyacını karşılamak amacıyla iki ayrı ilan yayımladı. İlanlara göre 60 farklı unvanda sözleşmeli personel ile 40 sahne makinisti olmak üzere toplam 100 kişi istihdam edilecek. Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı sistemi aracılığıyla yapılacak. Adaylar başvuracakları kadroya göre uygulamalı sınav, yazılı test ve sözlü mülakat aşamalarına katılacak.

Toplam 100 sözleşmeli personel iki ayrı ilanla istihdam edilecek. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi) DEVLET TİYATROLARI 100 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 100 sözleşmeli personel alımı için düğmeye bastı. Yayımlanan iki ayrı ilana göre 60 kişi farklı meslek gruplarında, 40 kişi ise sahne makinisti kadrosunda istihdam edilecek. Alımlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel statüsünde gerçekleştirilecek. Başvurular yalnızca elektronik ortamda alınacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.