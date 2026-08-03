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Devlet Tiyatroları 40 sahne makinisti alacak! Başvurular başladı: Şartlar, iller ve tüm detaylar

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Devlet Tiyatroları 40 sahne makinisti alacak! Başvurular başladı: Şartlar, iller ve tüm detaylar

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 100 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. İki ayrı ilanla gerçekleştirilecek alımlarda başvuru şartları, kadro dağılımı ve sınav sürecine ilişkin ayrıntılar belli oldu.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, personel ihtiyacını karşılamak amacıyla iki ayrı ilan yayımladı. İlanlara göre 60 farklı unvanda sözleşmeli personel ile 40 sahne makinisti olmak üzere toplam 100 kişi istihdam edilecek. Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı sistemi aracılığıyla yapılacak. Adaylar başvuracakları kadroya göre uygulamalı sınav, yazılı test ve sözlü mülakat aşamalarına katılacak.

Toplam 100 sözleşmeli personel iki ayrı ilanla istihdam edilecek. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi)Toplam 100 sözleşmeli personel iki ayrı ilanla istihdam edilecek. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi)

DEVLET TİYATROLARI 100 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 100 sözleşmeli personel alımı için düğmeye bastı. Yayımlanan iki ayrı ilana göre 60 kişi farklı meslek gruplarında, 40 kişi ise sahne makinisti kadrosunda istihdam edilecek. Alımlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel statüsünde gerçekleştirilecek.

Başvurular yalnızca elektronik ortamda alınacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Alımlar farklı unvanlar ile sahne makinisti kadrolarını kapsıyor. (Görsel: A Haber)Alımlar farklı unvanlar ile sahne makinisti kadrolarını kapsıyor. (Görsel: A Haber)

HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?

İlk ilanda toplam 60 sözleşmeli personel alınacak. Alım yapılacak unvanlar şunlar:

  • Sahne Işıkçısı
  • Sahne Makinisti
  • Sahne Marangozu
  • Sahne Boyacısı
  • Sahne Demircisi
  • Sahne Terzisi
  • Sahne Kostümcüsü
  • Kartonpiyer
  • Perukacı
  • Aksesuarcı
  • Atölye Ressamı

Bazı kadrolar merkez teşkilatında, bazıları ise Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Erzurum, Kayseri, Konya, Sivas, Trabzon, Van ve Adana'da görevlendirilecek. İkinci ilanda ise yalnızca 40 sahne makinisti alımı yapılacak. Böylece Devlet Tiyatroları toplam 100 sözleşmeli personeli kadrosuna katacak.

Adaylar kadrolara göre uygulamalı sınav ve mülakata alınacak.Adaylar kadrolara göre uygulamalı sınav ve mülakata alınacak.

HANGİ İLLERE SAHNE MAKİNİSTİ ALINACAK?

40 kişilik sahne makinisti alımında kontenjanlar şöyle belirlendi:

İl Kontenjan
Ankara 8
İstanbul 7
Adana 4
İzmir 4
Antalya 3
Trabzon 3
Bursa 2
Diyarbakır 2
Konya 2
Sivas 2
Erzurum 1
Kayseri 1
Van 1
Toplam 40

Başvurular Resmi Gazete ilanının ardından 15 gün sürecek.Başvurular Resmi Gazete ilanının ardından 15 gün sürecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Her iki ilan için de başvurular, Resmi Gazete'de yayımlanan ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını yalnızca e-Devlet Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden yapabilecek.

Başvurunun tamamlanabilmesi için sistemde "Başvuru Alındı" ibaresinin görülmesi gerekiyor. Eksik belge yüklenmesi veya başvurunun onaylanmaması halinde sorumluluk adaya ait olacak.

Bazı kadrolar için mesleki deneyim ve SGK kaydı şartı aranıyor.Bazı kadrolar için mesleki deneyim ve SGK kaydı şartı aranıyor.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

İki ilanda da adaylardan ortak olarak şu şartlar isteniyor:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili hükümlerindeki şartları taşımak.
  • 18 yaşını tamamlamış olmak.
  • Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayı itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • Görevini yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.
  • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması.
  • Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Sınav tarihleri Devlet Tiyatrolarının internet sitesinden duyurulacak.Sınav tarihleri Devlet Tiyatrolarının internet sitesinden duyurulacak.

HANGİ BÖLÜMLERDEN MEZUN OLMAK GEREKİYOR?

Başvurulacak kadroya göre mezuniyet şartları değişiyor. İlanda yer alan başlıca bölümler şöyle:

  • Makine
  • Makine ve Metal Teknolojileri
  • Mekatronik
  • Otomasyon
  • Mobilya ve Dekorasyon
  • Mobilya ve İç Mekan Tasarımı
  • Metal Teknolojisi
  • Moda Tasarımı
  • Giyim Üretim Teknolojisi
  • Tekstil Teknolojisi
  • Heykel
  • Sahne, Işık ve Ses Teknolojileri
  • Elektrik
  • Elektronik
  • Elektrik-Elektronik Teknolojisi
  • Kimya Teknolojisi
  • Sanat ve Tasarım
  • Resim
  • Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri

Bazı unvanlarda meslek lisesi mezuniyeti yeterli olurken bazı kadrolar için ön lisans veya lisans mezunu olma şartı aranıyor. Bazı branşlarda ise ilgili meslek koduyla SGK hizmet dökümü isteniyor.

Adaylardan öğrenim belgeleri ve gerekli evraklar istenecek.Adaylardan öğrenim belgeleri ve gerekli evraklar istenecek.

BAŞVURUDA HANGİ BELGELER İSTENECEK?

Başvurularda adaylardan;

  • T.C. kimlik numarasının yer aldığı özgeçmiş,
  • Öğrenim belgesi,
  • İlgili kadrolar için sertifika,
  • Denklik belgesi (gerektiğinde)

talep edilecek.

Alım sürecinde uygulamalı sınav puanları belirleyici olacak.Alım sürecinde uygulamalı sınav puanları belirleyici olacak.

SINAV SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

İki ilandaki sınav sistemi farklılık gösteriyor.

60 kişilik personel alımında

Adaylar;

  • Uygulamalı sınava,
  • Yazılı teknik test sınavına,
  • Sözlü mülakata

katılacak. Önce uygulama sınavı yapılacak. En az 70 puan alan adaylar sözlü mülakata çağrılacak. Sözlü sınavda da 70 puan barajı uygulanacak.

40 sahne makinisti alımında

Bu ilanda yalnızca uygulamalı mülakat yapılacak. Adaylar;

  • Mesleki uygulama,
  • Malzeme bilgisi,
  • Genel kültür,
  • Muhakeme ve ifade yeteneği,
  • Temsil kabiliyeti,
  • Fiziki uygunluk

başlıklarında değerlendirilecek. Toplam 100 puan üzerinden yapılacak değerlendirmede 70 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacak.

Kadrolar farklı illerde ve çeşitli teknik branşlarda açıldı.Kadrolar farklı illerde ve çeşitli teknik branşlarda açıldı.

SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başarı sıralaması puan üstünlüğüne göre oluşturulacak. İhtiyaç halinde yedek aday listesi de hazırlanabilecek.

Sonuçlar Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi ile Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilecek. Adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecek.

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