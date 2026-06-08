Kıyı Emniyeti 27 daimi işçi alımı 2026: Başvuru şartları ve kadro dağılımı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İŞKUR üzerinden 27 daimi işçi alımı yapacağını açıkladı. Deniz Trafik Operatörü, Büro Personeli, Mühendis, Tekniker ve Elektrik Zabiti kadrolarının yer aldığı ilanda bazı pozisyonlar için KPSS şartı aranmayacak. Başvurular yalnızca İŞKUR üzerinden alınacak.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), farklı unvanlarda görevlendirilmek üzere toplam 27 daimi işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. İŞKUR üzerinden yayımlanan ilana göre başvurular yalnızca Türkiye İş Kurumu aracılığıyla kabul edilecek. Adaylar, başvurularını internet üzerinden ya da İŞKUR hizmet merkezlerinden yapabilecek.
KIYI EMNİYETİ HANGİ KADROLARA PERSONEL ALACAK?
Kurumun yayımladığı ilana göre toplam 27 kişilik kontenjan şu kadrolardan oluşuyor:
|Kadro
|Kontenjan
|Deniz Trafik Operatörü
|15
|Elektrik Zabiti
|5
|Büro Personeli
|4
|Tekniker
|2
|Mühendis
|1
|Toplam
|27
Alımlar daimi işçi statüsünde yapılacak.
ELEKRTİK ZABİRİ ALIMINDA KPSS ŞARTI ARANMAYACAK
İlanda dikkat çeken detaylardan biri Elektrik Zabiti kadrosu oldu. Toplam 5 kişinin alınacağı bu pozisyon için adaylardan KPSS puanı istenmeyecek. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, daha önce aynı unvanda yayımlanan ilanda yeterli sayıda KPSS'li başvuru alınamadığını belirterek yeni ilanı ilgili mevzuat kapsamında KPSS şartı olmadan yeniden açtı.
Elektrik Zabiti kadrosuna başvuracak adayların;
- Elektro-teknik zabiti yeterlilik belgesine sahip olması,
- Uluslararası geçerliliği bulunan gerekli sertifikaları bulundurması,
- En az 5 yıllık mesleki deneyime sahip olması,
- Bu sürenin en az 3 yılını deniz hizmetinde geçirmiş olması gerekiyor.