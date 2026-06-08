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Kıyı Emniyeti 27 daimi işçi alımı 2026: Başvuru şartları ve kadro dağılımı

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Kıyı Emniyeti 27 daimi işçi alımı 2026: Başvuru şartları ve kadro dağılımı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İŞKUR üzerinden 27 daimi işçi alımı yapacağını açıkladı. Deniz Trafik Operatörü, Büro Personeli, Mühendis, Tekniker ve Elektrik Zabiti kadrolarının yer aldığı ilanda bazı pozisyonlar için KPSS şartı aranmayacak. Başvurular yalnızca İŞKUR üzerinden alınacak.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), farklı unvanlarda görevlendirilmek üzere toplam 27 daimi işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. İŞKUR üzerinden yayımlanan ilana göre başvurular yalnızca Türkiye İş Kurumu aracılığıyla kabul edilecek. Adaylar, başvurularını internet üzerinden ya da İŞKUR hizmet merkezlerinden yapabilecek.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

KIYI EMNİYETİ HANGİ KADROLARA PERSONEL ALACAK?

Kurumun yayımladığı ilana göre toplam 27 kişilik kontenjan şu kadrolardan oluşuyor:

Kadro Kontenjan
Deniz Trafik Operatörü 15
Elektrik Zabiti 5
Büro Personeli 4
Tekniker 2
Mühendis 1
Toplam 27

Alımlar daimi işçi statüsünde yapılacak.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

ELEKRTİK ZABİRİ ALIMINDA KPSS ŞARTI ARANMAYACAK

İlanda dikkat çeken detaylardan biri Elektrik Zabiti kadrosu oldu. Toplam 5 kişinin alınacağı bu pozisyon için adaylardan KPSS puanı istenmeyecek. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, daha önce aynı unvanda yayımlanan ilanda yeterli sayıda KPSS'li başvuru alınamadığını belirterek yeni ilanı ilgili mevzuat kapsamında KPSS şartı olmadan yeniden açtı.

Elektrik Zabiti kadrosuna başvuracak adayların;

  • Elektro-teknik zabiti yeterlilik belgesine sahip olması,
  • Uluslararası geçerliliği bulunan gerekli sertifikaları bulundurması,
  • En az 5 yıllık mesleki deneyime sahip olması,
  • Bu sürenin en az 3 yılını deniz hizmetinde geçirmiş olması gerekiyor.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

DENİZ TRAFİK OPERATÖRÜ İÇİN ÖZEL YETERLİLİK İSTENİYOR

En fazla personel alımının yapılacağı Deniz Trafik Operatörü kadrosu için 15 kişilik kontenjan ayrıldı. Bu kadroya başvuracak adaylarda şu şartlar aranacak:

  • Denizcilik alanında lisans mezunu olmak,
  • Uzakyol Kaptanı yeterlilik belgesine sahip bulunmak,
  • En az 1 yıllık deniz hizmetini belgelemek,
  • YDS'den en az 60 puan almak veya denkliği kabul edilen yabancı dil belgesine sahip olmak.

Göreve başlamaya hak kazanan adaylar İstanbul veya Çanakkale'de görevlendirilecek.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

MÜHENDİS ALIMINDA HANGİ BÖLÜMLER KABUL EDİLECEK?

Kurum bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 mühendis alınacak. Başvuru yapabilecek bölümler şöyle:

  • Elektrik Mühendisliği
  • Elektronik Mühendisliği
  • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
  • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Ayrıca adayların AutoCAD veya benzeri teknik çizim programlarını kullanabilmesi ve KPSSP3 puan türüne sahip olması gerekiyor.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

BÜRO PERSONELİ KADROLARINDA FARKLI UZMANLIK ALANLARI ARANIYOR

Toplam 4 kişilik Büro Personeli alımında farklı nitelikler öne çıkıyor. Kontenjan dağılımı şu şekilde:

  • 2 kişi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) belgeli Büro Personeli,
  • 1 kişi mali işler alanında en az 3 yıl deneyimli Büro Personeli,
  • 1 kişi özel güvenlik ve koruma mezunu Büro Personeli.

Adaylardan muhasebe, vergi ve sosyal güvenlik mevzuatına hakim olmaları ve ilgili bilgisayar programlarını etkin kullanabilmeleri bekleniyor.

TEKNİKER ALIMINDA SÜRÜCÜ BELGESİ ŞARTI BULUNUYOR

Tekniker kadrosuna alınacak 2 personelin;

  • Elektrik veya elektronik alanındaki ilgili ön lisans programlarından mezun olması,
  • Geçerli B sınıfı sürücü belgesine sahip bulunması,
  • Yüksekte çalışmaya engel sağlık sorununun olmaması gerekiyor.

Teknikerler İstanbul'da görev yapacak.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

KIYI EMNİYETİ PERSONEL ALIMINDA YAŞ SINIRI KAÇ?

İlanda yer alan şartlara göre tüm adayların son başvuru tarihi itibarıyla 36 yaşından gün almamış olması gerekiyor. Bunun yanında yerleşmeye hak kazanan adaylar hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Sürecin olumlu sonuçlanmasının ardından adaylar görevlerine başlayabilecek.

SINAV SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

İŞKUR tarafından nihai aday listelerinin kuruma iletilmesinin ardından sözlü sınav veya mülakat tarihleri ayrıca duyurulacak. Adaylar sınavlarda;

  • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
  • Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi,
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının görevleri,
  • Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün görev alanları,
  • Mesleki bilgi ve yeterlilik

başlıklarında değerlendirilecek. Sözlü sınavdan başarılı sayılabilmek için en az 60 puan alınması gerekecek.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

KIYI EMNİYETİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular yalnızca Türkiye İş Kurumu üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını;

  • İŞKUR e-Şube sistemi üzerinden çevrim içi olarak,
  • İŞKUR hizmet merkezlerine şahsen müracaat ederek

tamamlayabilecek. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, alım sürecine ilişkin tüm duyuruların resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacağını bildirdi. Kurum ayrıca adaylara ayrı bir yazılı tebligat yapılmayacağını da duyurdu.

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