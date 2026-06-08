Kıyı Emniyeti 27 daimi işçi alımı 2026: Başvuru şartları ve kadro dağılımı

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KIYI EMNİYETİ PERSONEL ALIMINDA YAŞ SINIRI KAÇ?

İlanda yer alan şartlara göre tüm adayların son başvuru tarihi itibarıyla 36 yaşından gün almamış olması gerekiyor. Bunun yanında yerleşmeye hak kazanan adaylar hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Sürecin olumlu sonuçlanmasının ardından adaylar görevlerine başlayabilecek.

SINAV SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

İŞKUR tarafından nihai aday listelerinin kuruma iletilmesinin ardından sözlü sınav veya mülakat tarihleri ayrıca duyurulacak. Adaylar sınavlarda;

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının görevleri,

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün görev alanları,

Mesleki bilgi ve yeterlilik

başlıklarında değerlendirilecek. Sözlü sınavdan başarılı sayılabilmek için en az 60 puan alınması gerekecek.