Et ve Süt Kurumu 10 ilde sürekli işçi alacak! İŞKUR başvuru şartları ve kontenjan dağılımı

Et ve Süt Kurumu (ESK), farklı illerdeki iş yerlerinde istihdam edilmek üzere toplam 62 sürekli işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Belirsiz süreli iş sözleşmesi kapsamında yapılacak alımlarda başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınacak. Kurumun yayımladığı kadro dağılımına göre alımlar; kasap, şoför, elektrikçi, soğutmacı, makine bakımcı, aşçı ve çeşitli teknik pozisyonlarda gerçekleştirilecek.

Kurumun yayımladığı kadro dağılımında en yüksek kontenjan 24 kişiyle kasap kadrosuna ayrıldı. (Fotoğraf: A Haber)

EN FAZLA KONTENJAN KASAP KADROSUNDA

İlanın en dikkat çeken bölümü kasap alımı oldu. Toplam 35 kişilik kontenjanla açılan kadro, tüm alımların yarısından fazlasını oluşturdu. Kasap alımları;

Adana

Ağrı

Bingöl

Diyarbakır

Erzincan

Erzurum

Ankara (Sincan)

Van

illerindeki iş yerlerinde yapılacak. Bu kadroya başvuracak adayların MEB, Et ve Balık Kurumu (EBK) veya İŞKUR tarafından düzenlenen kasaplık ve et işçiliği sertifikalarına sahip olması gerekiyor. MEB onaylı ustalık ya da kalfalık belgesi bulunan adaylar da başvuru yapabilecek.