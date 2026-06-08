Et ve Süt Kurumu 10 ilde sürekli işçi alacak! İŞKUR başvuru şartları ve kontenjan dağılımı
Et ve Süt Kurumu, Türkiye genelindeki merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 62 sürekli işçi alımı yapacak. En fazla kontenjan 35 kişiyle kasap kadrosuna ayrılırken şoför, elektrikçi, aşçı ve teknik personel alımlarında aranacak yaş, belge ve deneyim şartları da netleşti.
Et ve Süt Kurumu (ESK), farklı illerdeki iş yerlerinde istihdam edilmek üzere toplam 62 sürekli işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Belirsiz süreli iş sözleşmesi kapsamında yapılacak alımlarda başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınacak. Kurumun yayımladığı kadro dağılımına göre alımlar; kasap, şoför, elektrikçi, soğutmacı, makine bakımcı, aşçı ve çeşitli teknik pozisyonlarda gerçekleştirilecek.
EN FAZLA KONTENJAN KASAP KADROSUNDA
İlanın en dikkat çeken bölümü kasap alımı oldu. Toplam 35 kişilik kontenjanla açılan kadro, tüm alımların yarısından fazlasını oluşturdu. Kasap alımları;
- Adana
- Ağrı
- Bingöl
- Diyarbakır
- Erzincan
- Erzurum
- Ankara (Sincan)
- Van
illerindeki iş yerlerinde yapılacak. Bu kadroya başvuracak adayların MEB, Et ve Balık Kurumu (EBK) veya İŞKUR tarafından düzenlenen kasaplık ve et işçiliği sertifikalarına sahip olması gerekiyor. MEB onaylı ustalık ya da kalfalık belgesi bulunan adaylar da başvuru yapabilecek.
ŞOFÖR ALIMINDA BELGE ŞARTLARI DİKKAT ÇEKTİ
Et ve Süt Kurumu, Ankara, Denizli, Diyarbakır ve Van'da görevlendirilmek üzere toplam 10 şoför alacak. Şoför adaylarında aranan başlıca şartlar şöyle:
- CE sınıfı sürücü belgesi
- SRC3 ve/veya SRC4 belgesi
- Güncel psikoteknik belgesi
- Dijital ehliyet
- 18-40 yaş aralığında olmak
Ayrıca adayların tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışabilecek durumda olduklarını sağlık raporuyla belgelemeleri gerekecek.