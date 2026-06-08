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Et ve Süt Kurumu 10 ilde sürekli işçi alacak! İŞKUR başvuru şartları ve kontenjan dağılımı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Et ve Süt Kurumu 10 ilde sürekli işçi alacak! İŞKUR başvuru şartları ve kontenjan dağılımı

Et ve Süt Kurumu, Türkiye genelindeki merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 62 sürekli işçi alımı yapacak. En fazla kontenjan 35 kişiyle kasap kadrosuna ayrılırken şoför, elektrikçi, aşçı ve teknik personel alımlarında aranacak yaş, belge ve deneyim şartları da netleşti.

Et ve Süt Kurumu (ESK), farklı illerdeki iş yerlerinde istihdam edilmek üzere toplam 62 sürekli işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Belirsiz süreli iş sözleşmesi kapsamında yapılacak alımlarda başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınacak. Kurumun yayımladığı kadro dağılımına göre alımlar; kasap, şoför, elektrikçi, soğutmacı, makine bakımcı, aşçı ve çeşitli teknik pozisyonlarda gerçekleştirilecek.

Kurumun yayımladığı kadro dağılımında en yüksek kontenjan 24 kişiyle kasap kadrosuna ayrıldı. (Fotoğraf: A Haber)Kurumun yayımladığı kadro dağılımında en yüksek kontenjan 24 kişiyle kasap kadrosuna ayrıldı. (Fotoğraf: A Haber)

EN FAZLA KONTENJAN KASAP KADROSUNDA

İlanın en dikkat çeken bölümü kasap alımı oldu. Toplam 35 kişilik kontenjanla açılan kadro, tüm alımların yarısından fazlasını oluşturdu. Kasap alımları;

  • Adana
  • Ağrı
  • Bingöl
  • Diyarbakır
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Ankara (Sincan)
  • Van

illerindeki iş yerlerinde yapılacak. Bu kadroya başvuracak adayların MEB, Et ve Balık Kurumu (EBK) veya İŞKUR tarafından düzenlenen kasaplık ve et işçiliği sertifikalarına sahip olması gerekiyor. MEB onaylı ustalık ya da kalfalık belgesi bulunan adaylar da başvuru yapabilecek.

Şoför alımlarında CE sınıfı ehliyet, SRC belgesi ve psikoteknik raporu şartı aranacak. (Fotoğraf: A Haber)Şoför alımlarında CE sınıfı ehliyet, SRC belgesi ve psikoteknik raporu şartı aranacak. (Fotoğraf: A Haber)

ŞOFÖR ALIMINDA BELGE ŞARTLARI DİKKAT ÇEKTİ

Et ve Süt Kurumu, Ankara, Denizli, Diyarbakır ve Van'da görevlendirilmek üzere toplam 10 şoför alacak. Şoför adaylarında aranan başlıca şartlar şöyle:

  • CE sınıfı sürücü belgesi
  • SRC3 ve/veya SRC4 belgesi
  • Güncel psikoteknik belgesi
  • Dijital ehliyet
  • 18-40 yaş aralığında olmak

Ayrıca adayların tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışabilecek durumda olduklarını sağlık raporuyla belgelemeleri gerekecek.

Teknik kadrolara başvuracak adayların ilgili meslek liseleri veya alanlardan mezun olması gerekiyor. (Fotoğraf: A Haber)Teknik kadrolara başvuracak adayların ilgili meslek liseleri veya alanlardan mezun olması gerekiyor. (Fotoğraf: A Haber)

ALIM YAPILACAK İLLER, KADROLAR VE ŞARTLARI

Kadro İşyeri İl Kontenjan Eğitim Şartı Yaş Şartı Aranan Nitelikler
Şoför Merkez Ankara 2 En az ortaöğretim 18-40 CE sınıfı ehliyet, SRC3 ve/veya SRC4, psikoteknik belgesi, dijital ehliyet
Şoför İşyeri Denizli 1 En az ortaöğretim 18-40 CE sınıfı ehliyet, SRC3 ve/veya SRC4, psikoteknik belgesi, dijital ehliyet
Şoför İşyeri Diyarbakır 1 En az ortaöğretim 18-40 CE sınıfı ehliyet, SRC3 ve/veya SRC4, psikoteknik belgesi, dijital ehliyet
Şoför Sincan Ankara 4 En az ortaöğretim 18-40 CE sınıfı ehliyet, SRC3 ve/veya SRC4, psikoteknik belgesi, dijital ehliyet
Şoför İşyeri Van 1 En az ortaöğretim 18-40 CE sınıfı ehliyet, SRC3 ve/veya SRC4, psikoteknik belgesi, dijital ehliyet
Elektrikçi İşyeri Adana 1 Elektrik Teknolojisi, Elektrik Tesisatları ve Dağıtımı, Endüstriyel Bakım Onarım veya Yüksek Gerilim Sistemleri mezunu 18-35 Sağlık raporu, vardiyalı çalışma
Elektrikçi İşyeri Ağrı 1 Aynı şartlar 18-35 Sağlık raporu, vardiyalı çalışma
Elektrikçi İşyeri Bingöl 1 Aynı şartlar 18-35 Sağlık raporu, vardiyalı çalışma
Elektrikçi İşyeri Sivas 1 Aynı şartlar 18-35 Sağlık raporu, vardiyalı çalışma
Elektrikçi İşyeri Van 1 Aynı şartlar 18-35 Sağlık raporu, vardiyalı çalışma
Kasap İşyeri Adana 3 En az ilköğretim 18-35 Kasaplık sertifikası veya MEB onaylı ustalık/kalfalık belgesi
Kasap İşyeri Ağrı 1 En az ilköğretim 18-35 Aynı şartlar
Kasap İşyeri Bingöl 2 En az ilköğretim 18-35 Aynı şartlar
Kasap İşyeri Diyarbakır 2 En az ilköğretim 18-35 Aynı şartlar
Kasap İşyeri Erzincan 1 En az ilköğretim 18-35 Aynı şartlar
Kasap İşyeri Erzurum 5 En az ilköğretim 18-35 Aynı şartlar
Kasap Sincan Ankara 8 En az ilköğretim 18-35 Aynı şartlar
Kasap İşyeri Van 2 En az ilköğretim 18-35 Aynı şartlar
Soğutmacı Sincan Ankara 1 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme mezunu 18-35 Sağlık raporu, vardiyalı çalışma
Soğutmacı İşyeri Sivas 3 Aynı şartlar 18-35 Sağlık raporu, vardiyalı çalışma
Soğutmacı İşyeri Yozgat 2 Aynı şartlar 18-35 Sağlık raporu, vardiyalı çalışma
Yükleme-Boşaltma (Rampa) İşçisi İşyeri Denizli 2 En az ilköğretim 18-35 Sağlık raporu, vardiyalı çalışma
Makine Bakımcı İşyeri Diyarbakır 1 Endüstriyel Bakım Onarım, Makine Bakım Onarım veya Mekatronik mezunu 18-35 Sağlık raporu, vardiyalı çalışma
Makine Bakımcı İşyeri Erzincan 2 Aynı şartlar 18-35 Sağlık raporu, vardiyalı çalışma
Makine Bakımcı Sincan Ankara 1 Aynı şartlar 18-35 Sağlık raporu, vardiyalı çalışma
Makine Bakımcı İşyeri Sivas 1 Aynı şartlar 18-35 Sağlık raporu, vardiyalı çalışma
Makine Bakımcı İşyeri Yozgat 2 Aynı şartlar 18-35 Sağlık raporu, vardiyalı çalışma
Genel Hizmet İşçisi Sincan Ankara 1 En az ortaöğretim 18-40 İnsan Kaynakları Uzmanlığı MYK belgesi veya ilgili MYK belgesi, SGK ile 5 yıl deneyim
Genel Hizmet İşçisi Sincan Ankara 1 En az ortaöğretim 18-40 İnsan Kaynakları/Pazarlama/Dış Ticaret alanlarında MYK belgesi
Aşçı Sincan Ankara 2 En az ilköğretim 18-40 MEB onaylı ustalık belgesi, Aşçı Seviye 4 MYK, en az 5 yıl deneyim
Kaynakçı Sincan Ankara 1 En az ortaöğretim 18-35 MEB onaylı kaynakçılık ustalık belgesi veya Çelik Kaynakçısı MYK belgesi
Sıhhi Tesisatçı Sincan Ankara 1 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme mezunu 18-35 Sağlık raporu, vardiyalı çalışma
Sıhhi Tesisatçı İşyeri Sivas 1 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme mezunu 18-35 Sağlık raporu, vardiyalı çalışma
Süt ve Süt Ürünleri İşlemecisi İşyeri Yozgat 2 Asgari ortaöğretim 18-50 MEB onaylı ustalık belgesi, sektörde en az 3 yıl deneyim

Bazı kadrolarda yalnızca diploma değil, deneyim ve MYK belgesi şartı da bulunuyor. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)Bazı kadrolarda yalnızca diploma değil, deneyim ve MYK belgesi şartı da bulunuyor. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)

GENEL HİZMET İŞÇİSİ KADROLARINDA MYK BELGESİ İSTENİYOR

Ankara'nın Sincan ilçesinde görevlendirilecek genel hizmet işçisi kadrolarında adaylardan yalnızca eğitim şartı değil, mesleki yeterlilik belgeleri de talep ediliyor. Pozisyonlara göre;

  • İnsan Kaynakları Yönetimi MYK Belgesi,
  • Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı MYK Belgesi,
  • Dış Ticaret Uzmanı MYK Belgesi,
  • Pazarlama Elemanı MYK Belgesi

şartları aranacak. Bazı pozisyonlarda ayrıca SGK kayıtlarıyla en az 5 yıllık iş deneyiminin belgelenmesi gerekiyor.

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