2024 KPSS şartsız Sözleşmeli Er başvuruları ne zaman bitecek! İlkokul mezunu herkes başvurabiliyor! İşte başvuru tarihi...
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2024 yılı için (2024/1 Dönem) Sözleşmeli Er alımına devam ediyor. Bu kadro için en az ilkokul mezunu adaylar arasından KPSS puanı şartı aranmamaktadır. Komutanlık, ilkokul mezunu adayları görevlendirecek ve başvurular https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek. Başvuruları tamamlayan sözleşmeli er adayları, maaşları en düşük 34,200 TL ile en yüksek 53,900 TL arasında değişen bir ödeme alacaklar. Milli Savunma Bakanlığı, bu alım ile güçlü ve nitelikli bir personel kadrosu oluşturmayı hedefliyor. İşte başvuru şartları ve ekranı…
Milli Savunma Bakanlığı, 2024/1 Dönemi Sözleşmeli Er alım başvurularını devam ediyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev alacak sözleşmeli er adayları, başvurularını e-devlet üzerinden https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden gerçekleştirebilirler. İlköğretim mezunu olan adaylar arasından yapılacak alımlarda Komutanlık, KPSS puanı şartı aramamaktadır. Başvurularını tamamlayan adaylar, Milli Savunma Bakanlığı'nın belirlediği internet adresi üzerinden süreçlerini takip ederek sözleşmeli er kadrosunda görev alma fırsatını elde edebilirler. İşte 2024 Yılı (2024/1 Dönem) Sözleşmeli Er başvuruları ekranı...
BAŞVURU ŞEKLİ
Milli Savunma Bakanlığı sözleşmeli er alımı başvuruları MSB resmi internet adresi https://personeltemin.msb.gov.tr/ üzerinden E-Devlet şifresi ve T.C. kimlik numarası ile gerçekleştirilecek.
Adaylar 15 Ocak 2024 tarihinde başlayan başvuru işlemlerini 11 Şubat 2024 tarihine kadar devam edebilecek.
EN DÜŞÜK MAAŞ 34 BİN 200, EN YÜKSEK MAAŞ 53 BİN 900 LİRA
Öte yandan, Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sözleşmeli erbaş ve erlerin ücretleri o yıl için belirlenen asgari ücret üzerinden, görev yaptıkları birlik türü ve hizmet yıllarına göre hesaplanıyor.
Bu kapsamda, 2024 yılı temmuz zammına kadar bir sözleşmeli erin maaşı en düşük 34 bin 200 lira, en yüksek ise 53 bin 900 lira olarak belirlendi.
Ayrıca sözleşmeli erlerin kendi kusurları olmaksızın veya ilk sözleşmesini yahut müteakip sözleşme süresini bitirmesinden dolayı Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılmasının ardından sözleşmeli erbaş ve erlere, görev yaptıkları süre kadar ikramiye ödeniyor. Bu ikramiyeler, hizmet yılına göre 2024 yılı temmuz zammına kadar, ilk hizmet yılında ayrılanlara 97 bin 600 lira 7'nci hizmet yılı sonunda ayrılanlara ise 966 bin 375 lira olarak veriliyor.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
(1) Türk vatandaşı ve erkek olmak,
(2) En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,
(3) Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1999 tarihinden sonra doğanlar), Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2024 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1999 tarihi ile 31 Aralık 2004 tarihleri arasında doğanlar),
(4) Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,
(5) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,
(6) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
(7) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;
(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından,
(b) Firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,
(c) 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148'inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak,
(8) Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,
(9) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
(10) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
(11) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat eden adaylardan, askerlik hizmetinin en az 3 aylık bölümünü tamamlayanlar için Birlik Komutanlıklarından Nitelik Belgesi (Ek-2) almış olmak,
(12) Boy ve kilo standartları tablosunda (Ek-3) belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Sözleşmeli er adaylarında ağırlık üst sınırı tablodaki üst sınırdan 10 kg fazla olabilir.),
(13) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Sözleşmeli Erler için belirtilen şartları taşımak,
(14) Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.
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