Öğretmen ataması ne zaman, olacak mı? Bakan Tekin kararı duyurdu! 2024 MEB öğretmen ataması branş ve kontenjan bilgileri son durum
2024 yılı öğretmen atamaları süreci, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in son açıklamalarıyla birlikte öğretmen camiasında büyük bir heyecan yaratmış durumda. Bakan Tekin'in ifade ettiği yönlendirmeler ve Başkan Erdoğan'ın önceki açıklamaları, öğretmen adaylarını 2024 yılı için bekleyen atama sürecine odaklanmalarına neden oldu. Peki 2024 MEB öğretmen ataması branş ve kontenjan bilgileri son durum ne? Öğretmen ataması ne zaman, olacak mı?
2024 yılında görev yerlerine atanmayı bekleyen öğretmenler için sevindirici gelişmeler yaşanıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yaptığı açıklamalar, 2024 öğretmen atamasına dair merakları artırdı. Adaylar, heyecanla bekledikleri yerleştirmelerin ne zaman gerçekleşeceğini öğrenmek için takvimdeki tarihleri gözlüyor. Peki 2024'te öğretmen ataması ne zaman, hangi tarihlerde olacak?
2024'TE ÖĞRETMEN ATAMASI OLACAK MI?
Geçtiğimiz günler öğretmen atamasına dair konuşan Tekin:
"Ama 2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız.
ATAMALARDA KONTENJAN BELLİ OLDU MU?
Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısında bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız." demişti.
ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN OLACAK?
Bu açıklamalardan sonra gözler bakanlıktan gelecek takvim ve kontenjan dağılımlarına çevrildi. Henüz net bir tarih olmasa da 2024 yılı içerisinde yeni bir atamanın gerçekleştirileceği ön görülüyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖĞRETMEN ATAMA MÜJDESİ
"100 Yılı İnşa Edenler, 100 Yılı İnşa Edecekler" başlıklı Öğretmenler Günü Programı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Burada 24 Kasım öğretmenler gününde muhalefet tarafından sürekli istismar edilen bir hususu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Bakınız biz hükümet olarak sadece bütçede değil, atamalarda da önceliği hep eğitim öğretime verdik. Şu an kamuda görev yapan öğretmenlerin yüzde 80'i bizim iktidarlarımız döneminde atanmıştır. Her yıl ortalama 40 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik. Mayıs ayında 45 bin öğretmenimizi daha öğrencileriyle buluşturduk. Bundan sonra da ihtiyaçlar ve imkânlar dâhilinde gerekeni yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.
EN ÇOK HANGİ BRANŞLAR ATANDI?
Mayıs ayında 45 bin öğretmen ataması yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı. Atamaların büyük çoğunluğu deprem bölgesine yapılırken 22 bin 500'ün üzerinde öğretmen Hatay başta olmak üzere depremden etkilenen 10 ile atandı.
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- Öğretmen ataması ne zaman, olacak mı? Bakan Tekin kararı duyurdu! 2024 MEB öğretmen ataması branş ve kontenjan bilgileri son durum
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