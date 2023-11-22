22 Kasım 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Memurlar Haberleri Kocaeli Üniversitesi lise mezunu personel alımı yapıyor! Sağlık Teknikeri, Büro Personeli, Güvenlik, Temizlik Görevlisi, Teknisyen ve Tekniker alımı

Kocaeli Üniversitesi lise mezunu personel alımı yapıyor! Sağlık Teknikeri, Büro Personeli, Güvenlik, Temizlik Görevlisi, Teknisyen ve Tekniker alımı

MEMURLAR
Giriş Tarihi: 22.11.2023 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023
ABONE OL
Kocaeli Üniversitesi lise mezunu personel alımı yapıyor! Sağlık Teknikeri, Büro Personeli, Güvenlik, Temizlik Görevlisi, Teknisyen ve Tekniker alımı

Kocaeli Üniversitesi en az lise mezunu adaylar arasından belirtilen kadrolara personel alımı yapacağını ilan etti. Başvuruları online olarak toplamaya başlayan kurum, adaylardan en az 60 KPSS puan şartı arıyor. İşte ayrıntılar…

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA