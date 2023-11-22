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ETÜ 55 KPSS puan ile personel alımı başladı! Boş kadrolar ve başvuru şartları belli oldu

MEMURLAR
Giriş Tarihi: 22.11.2023 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023
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ETÜ 55 KPSS puan ile personel alımı başladı! Boş kadrolar ve başvuru şartları belli oldu

Erzurum Teknik Üniversitesi en az lise mezunu adaylar arasından belirtilen kadrolara personel alımı yapacağını ilan etti. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen detayları yayınladığı ilan ile açıklayan kurum en az 55 KPSS puanı olan adaylar arasından istihdam sağlayacağını açıklayacak. İşte başvuru şekli ve tarihi…

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