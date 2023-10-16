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KPSS 2023/6 tercih nihai liste sonuçları açıklandı mı? SGK personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEMURLAR
Giriş Tarihi: 16.10.2023
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KPSS 2023/6 tercih nihai liste sonuçları açıklandı mı? SGK personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

"KPSS 2023/6 tercih nihai liste sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) tarafından alınacak olan 1392 personel alımı için KPSS 2023/6 tercihleri tamamlandı. 11 Ekim'de sona eren SGK personel alımı tercihlerinin ardından gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanacak olan tercih KPSS tercih sonuçlarına çevrildi. İşte konu hakkında detaylar...

"KPSS 2023/6 tercih nihai liste sonuçları açıklandı mı? SGK personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. SGK personel alımı tercih sonuçları için geri sayım başladı. 11 Ekim tarihinde sona eren KPSS 2023/6 tercih işlemleri sonrasında, SGK bünyesinde çalışmak için tercih yapan kişiler sonuçların açıklanmasını bekliyor. İşte konu hakkında detaylar...

KPSS-2023/6 TERCİHLERİ SONA ERDİ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.

Adaylar tercihlerini, 05-11 Ekim 2023 tarihleri arasında tamamladı.

SGK PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

SGK personel alımı tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli olmadı. Sonuçların, tercihlerin tamamlanması ile ekim ayı içinde ÖSYM tarafından ilan edilmesi bekleniyor.

Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

TOPLAMDA 1392 PERSONEL ALINACAK

Sosyal Güvenlik Kurumu (GSK) bünyesinde çalışacak 1231 büro personeli, 130 destek personeli, 27 koruma güvenlik görevlisi, 4 teknisyen olmak üzere toplamda 1392 personel alımı yapılacak.

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