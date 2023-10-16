Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 1187 personel alınacak! Resmi Gazete’de yayımlandı! Kentsel Dönüşüm Başkanlığı branşlar ve başvuru şartları!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın kurulumuna ilişkin detaylar Resmi Gazete'de duyuruldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na 1187 personel alımı yapılacak. İş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar alım yapılacak meslekleri ve şartlarını arama motorlarında araştırıyorlar. Peki Kentsel Dönüşüm Başkanlığı iş ilanı başvuru şartları neler? Hangi branşlarda alım yapılacak? İşte konuya ilişkin detaylar...

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarda, ihdas edilen kadrolarla birlikte iptal edilen kadrolar da yer aldı. Bu kapsamda iptal edilen kadroların ihdas edilen kadroların yerinde istihdam edilip edilmeyeceği ya da 1187 kişi için yeni kadroların yer alıp almayacağı henüz bilinmiyor.