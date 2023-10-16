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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na 1187 personel alınacak! Resmi Gazete'de yayımlandı! Kentsel Dönüşüm Başkanlığı branşlar ve başvuru şartları!

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.10.2023 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 1187 personel alınacak! Resmi Gazete’de yayımlandı! Kentsel Dönüşüm Başkanlığı branşlar ve başvuru şartları!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın kurulmasına dair Resmi Gazete kararıyla birlikte 1187 kişilik kadro ihdası da duyuruldu. Bu kararla birlikte şehir plancıları, avukatlar, teknikerler, hizmetliler, mühendisler ve mimarlar gibi farklı meslek gruplarından personelin başkanlık bünyesinde istihdam edilmesi hedeflenmektedir. Kentsel dönüşüm projelerinin yönetimi ve uygulanması için bu personel alımı büyük bir öneme sahip. Peki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1187 personel alımı şartları neler?

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın kurulumuna ilişkin detaylar Resmi Gazete'de duyuruldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na 1187 personel alımı yapılacak. İş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar alım yapılacak meslekleri ve şartlarını arama motorlarında araştırıyorlar. Peki Kentsel Dönüşüm Başkanlığı iş ilanı başvuru şartları neler? Hangi branşlarda alım yapılacak? İşte konuya ilişkin detaylar...

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarda, ihdas edilen kadrolarla birlikte iptal edilen kadrolar da yer aldı. Bu kapsamda iptal edilen kadroların ihdas edilen kadroların yerinde istihdam edilip edilmeyeceği ya da 1187 kişi için yeni kadroların yer alıp almayacağı henüz bilinmiyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Öncelikle şunu belirtelim ki henüz başvuru zamanı ve şartlarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin detaylar geldiğinde ahberimize eklenecektir.

3 TANE GENEL MÜDÜRLÜK OLACAK!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, son yaptığı açıklamada Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kurmak istediklerini belirterek, "Başkanlığın altında 3 tane genel müdürlük olacak. Birincisi sadece İstanbul'u takip edecek, ikincisi Türkiye'yi takip edecek, üçüncü genel müdürlük de kaynak oluşturacak" ifadesini kullanmıştı.

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