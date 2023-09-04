KEGM İŞKUR üzerinden en az lise mezunu 76 işçi alımı yapacağını ilan etti! İşte başvuru tarihi ve şartları

Yağcı Alımı Başvuru Şartları;

Yağcı ya da üst yeterliliğe sahip olmak.

Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb.) ve belgelere sahip olmak.

Yağcı veya üst yeterlilikle en az 1 yıl deniz hizmeti tecrübesine sahip olmak.

İŞKUR'da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak.