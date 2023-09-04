KEGM İŞKUR üzerinden en az lise mezunu 76 işçi alımı yapacağını ilan etti! İşte başvuru tarihi ve şartları
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü en az lise mezunu daimi işçi alımı yapacağını açıkladı başvuru şartları ve tarihine dair tüm detayları paylaşan kurum, başvuruları İŞKUR üzerinden online olarak topluyor.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 6 İkinci Kaptan, 6 İkinci Mühendis, 2 Mühendis, 2 Büro Personeli, 35 Gemici ve 25 Yağcı olmak üzere toplamda 76 daimi işçi alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu adayların başvuruda bulunabileceği ilanlara ilişkin merak edilen diğer tüm başvuru şartları yayınlanan ilanlarla adaylara duyuruldu. İşte Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Personel Alımına ilişkin merak edilenler….
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ!
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuruları 4 Eylül 2023 tarihinde başlayıp 8 Eylül 2023 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar Türkiye İş Kurumunun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresi üzerinden başvurularını kolayca gerçekleştirebilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Mühendis Alımı Başvuru Şartları;
Konusu ile ilgili mevzuatlara hakim olmak,
Ms Office programlarını kullanabilmek,
Analitik düşünebilen, çözüm odaklı olmak ve sorumluluk alabilmek,
İŞKUR'da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak.
Üniversitelerin Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan adaylar için geçerliliği devam eden en az Uzakyol Vardiya Mühendisi yeterliliğine sahip olmak.
Uzakyol Birinci Zabiti Alımı Başvuru Şartları;
En az Uzakyol Birinci Zabiti yeterliliğine sahip olmak.
Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb.) ve belgelere sahip olmak.
Herhangi bir sosyal güvenlik Kurumundan emekliye ayrılmış olmamak.
Uzakyol İkinci Mühendisi/Makinisti Alımı Başvuru Şartları;
En az Uzakyol 2.Mühendis yeterliliğine sahip olmak.
Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb) ve belgelere sahip olmak.
Herhangi bir sosyal güvenlik Kurumundan emekliye ayrılmış olmamak
Büro Memuru Alımı Başvuru Şartları;
Analitik düşünebilen, çözüm odaklı olmak ve sorumluluk alabilmek,
MS Office programlarını iyi derecede bilmek,
İŞKUR'da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak.
Gemici Alımı Başvuru Şartları;
En az Usta Gemici ya da üst yeterliliğe sahip olmak.
Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb.) ve belgelere sahip olmak.
İŞKUR'da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak.
Yağcı Alımı Başvuru Şartları;
Yağcı ya da üst yeterliliğe sahip olmak.
Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb.) ve belgelere sahip olmak.
Yağcı veya üst yeterlilikle en az 1 yıl deniz hizmeti tecrübesine sahip olmak.
İŞKUR'da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak.
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