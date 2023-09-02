KPSS şartsız Kızılay 29 farklı kadro için personel alıyor! İşte alım yapılacak kadrolar ve başvuru ekranı

Kızılar KPSS şartı aramaksızın 4 farklı il için 29 farklı kadroya personel alımı yapacağını ilan etti. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm detayları resmi kariyer sayfası üzerinden duyuran kurum, başvuruları online olarak toplamaya devam ediyor. En az ön lisan mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacak olan kurum başvuru şartları ve tarihini de açıkladı. İşte Kızılay güncel ilanlar ve başvuru ekranı….