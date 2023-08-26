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200 İtfaiye Eri alınacak! Konya Büyükşehir Belediyesi en az 55 KPSS puan ile alımlara başladı!

MEMURLAR
Giriş Tarihi: 26.08.2023 Güncelleme Tarihi: 26.08.2023
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200 İtfaiye Eri alınacak! Konya Büyükşehir Belediyesi en az 55 KPSS puan ile alımlara başladı!

Konya Büyükşehir Belediyesi en az 55 KPSS puan ile İtfaiye Eri alımı yaptığını duyurdu. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm detayları ise açıkladı. İşte İtfaiye Eri alımına ilişkin merak edilen tüm detaylar ve ayrıntılar…

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere 200 İtfaiye Eri alımı yapacağını açıkladı. Başvurunun merak edilen tüm detaylarını açıklayan kurum, adaylardan en 55 KPSS puan şartı arıyor. Adayların başvuru öncesi gerekli belgeler ve başvuru formu temin ederek belirtilen adrese giderek başvurularını tamamlamaları gerekiyor. İşte merak edilen detaylar…

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BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri alımı başvuruları 25 Eylül 2023 tarihinde başlayıp 29 Eylül 2023 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar http://www.konya.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve yukarıda sayılan belgeler ile birlikte tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Konevi Mahallesi, Millet Caddesi Konya Büyükşehir Belediyesi Konevi Ek Hizmet Binası No:14 Meram/KONYA adresine mesai saatleri içinde şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

1. Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

2. Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

3. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

4. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

5. KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkodlu bilgisayar çıktısı,

6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

8. 2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

9. Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- Türk Vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak yada askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak

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