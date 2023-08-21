TYP okul temizlik başvuruları ne zaman başlayacak 2023? İŞKUR TYP okul temizlik ve güvenlik görevlisi alımları başladı mı?
"TYP okul temizlik başvuruları ne zaman başlayacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Toplum Yararına Programlar kapsamında alımı yapılacak olan TYP personeli için araştırmalar hız kazandı. Yeni eğitim döneminden önce başvuru sürecinin de başlaması bekleniyor. Tüm gözler İŞKUR ve ilgili kamu kurumlarından gelecek açıklamalarda. Peki,
"TYP okul temizlik başvuruları ne zaman başlayacak 2023? İŞKUR TYP okul temizlik ve güvenlik görevlisi alımları başladı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Toplum Yararına Programlar (TYP) projesi kapsamında İŞKUR, bu yıl da okullar için personel alımı yapacak. Çeşitli pozisyonlara yapılan alımlarda başvurular bekleniyor. İŞKUR üzerinden başvurularını yapmak isteyen adaylar da tarih araştırmalarına hız verdi. Peki, TYP okul temizlik başvuruları ne zaman başlayacak 2023? İŞKUR TYP okul temizlik ve güvenlik görevlisi alımları başladı mı?
TYP BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYCAK?
2023 TYP başvuru süreci hakkında tarih bilgisi netleşmedi.
Başvuru sürecinin ayrıntılarının belli olması ardından programa, 'esube.iskur.gov.tr' sitesinden veya İşkur şubesinden başvuru yapılabiliyor.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
2022 yılında yapılan alımlarda aranan şartlar şunlar olarak dikkat çekiyordu;
Başvuru için kuruma kayıtlı işsiz olma, 18 yaşını tamamlamış olma, emekli ve malul aylığı almama, öğrenci olmama (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç) şartı aranacak.
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca biri başvurabilecek.
Çalışma sonucu elde edilen hane gelirinin net asgari ücretin bir buçuk katını aşmaması istenecek.
TYP'ye başvurduğu tarihte kişinin kuruma kayıtlı olmasını ve SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında, başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanun'un 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamaları gerekecek.
TYP ilanında belirtilen şartları taşımayan ya da TYP'nin aksamasına ve başarısız olmasına sebep olabilecek başvurular geçersiz sayılacak.
TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?
İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek iş gücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.
TYP'de haftalık çalışma süresi kırk beş saattir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TYP okul temizlik başvuruları ne zaman başlayacak 2023? İŞKUR TYP okul temizlik ve güvenlik görevlisi alımları başladı mı?
- Memur zammı son dakika hesaplandı! Artış için flaş oran geldi! 9.877 TL maaş alana 14.265 TL yatacak! Enflasyon farkı ile yeni maaşlar...
- 7. Dönem Toplu Sözleşme kararı ne zaman, bu hafta açıklanır mı? Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? 2024-2025 yılı için...
- Kuşadası deprem son dakika! Kuşadası'nda peş peşe depremler! AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
- YKS ikinci tercih ne zaman 2023? ÖSYM YKS 2. ek tercih takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Öğrencilere telefon indirimi başladı mı, başvuru şartları neler? Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman verilecek 2023? Xiaomi, OPPO, General Mobile...
- AÖF öğrencisi vergisiz telefon alabilir mi 2023? 2 yıllık ön lisans okuyanlar ÖTV'siz cep telefonu alacak mı?
- Hangi marka telefon ve bilgisayarlar Türkiye'de üretiliyor? Üniversiteli öğrencilere ÖTV'siz vergisiz telefon fiyatları ve modelleri neler?
- Emekliye %33.13 kök zam çizelgesi oluştu! Hesap değişti, yeni zamlı tablo netleşti! 7.500 TL alana enflasyon farkı, intibak, ek artış...
- EYT'yi kaçırana yeni emeklilik çemberi açıldı! 3600 - 4500 prim gün tablosu eklendi! Kadın - Erkek 3600 günden emeklilik...
- Emekliye müjde Ağustos sonunda geldi! Yeni hesaplama gün yüzüne çıktı! %33.13 zamla SSK - BAĞKUR'a en düşük 9.984 TL maaş! 7.500, 8.450, 9.100 TL maaş alanlar...
- Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısının gündem maddeleri neler?