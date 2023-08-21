"TYP okul temizlik başvuruları ne zaman başlayacak 2023? İŞKUR TYP okul temizlik ve güvenlik görevlisi alımları başladı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Toplum Yararına Programlar (TYP) projesi kapsamında İŞKUR, bu yıl da okullar için personel alımı yapacak. Çeşitli pozisyonlara yapılan alımlarda başvurular bekleniyor. İŞKUR üzerinden başvurularını yapmak isteyen adaylar da tarih araştırmalarına hız verdi. Peki, TYP okul temizlik başvuruları ne zaman başlayacak 2023? İŞKUR TYP okul temizlik ve güvenlik görevlisi alımları başladı mı?