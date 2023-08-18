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POMEM sınav yeri sorgulama e-Devlet | 30. Dönem POMEM mülakat sınav tarihleri açıklandı! pa.edu.tr sınav giriş belgesi ekranı! İşte takvim...

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.08.2023 Güncelleme Tarihi: 18.08.2023
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POMEM sınav yeri sorgulama e-Devlet | 30. Dönem POMEM mülakat sınav tarihleri açıklandı! pa.edu.tr sınav giriş belgesi ekranı! İşte takvim...

30. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) alımları bu yıl da ön başvuru, sınav, mülakat ve fiziki sınav aşamalarından oluşacak. Adaylar, başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra sınav tarihinin belirlenmesini heyecanla bekliyorlar. Bu bağlamda, "30.Dönem POMEM mülakatları ne zaman yapılacak?" sorusu büyük bir ilgiyle araştırılıyor. Peki 30. Dönem POMEM sınav giriş belgesi nereden alınır?

Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) alımları, adaylar için ön başvuru, sınav, mülakat ve fiziki (parkur) sınav aşamalarını içerecek şekilde devam ediyor. Adaylar, mülakat tarihlerini sabırsızlıkla beklerken, ilgili kurumdan açıklama geldi. İşte 30. Dönem POMEM mülakat tarihleri ve sınav yerleri...

Son dakika haberleri... 30. Dönem POMEM mülakat sınav yerleri ve tarihleri açıklandı.

30. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Mülakat Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar sınav tarihlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile ais.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylar Mülakat Sınavına tabi tutulacaklardır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların, Sınav Merkezine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

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