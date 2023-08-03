"MSÜ sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ mülakat sonuçları açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Askeri okullarda eğitim alacak adaylar MSÜ mülakat sonuçlarını bekliyor. MSÜ mülakatları, sonuçların ilan edilmesinin ardından adayların beklentileri arasında yer alıyor. Peki, MSÜ sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ mülakat sonuçları açıklandı mı?