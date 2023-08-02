PMYO BAŞVURU EKRANI E-DEVLET | ais.pa.edu.tr EGM PA polislik başvurusu nasıl yapılır? PMYO sınav tarihi, ücreti, şartları...
"PMYO polis alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?" sorusunun cevabı sorgulanmaya başladı. PMYO başvurusu yapacak olanlar adaylar, polis alımı şartları ve taban puanlarını araştırıyor. Peki 2023 PMYO polis alımı şartları neler? İşte, polislik başvuruları hakkında detaylar...
PMYO polislik başvuru ekranı ais.pa.edu.tr! Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Meslek Yüksek Okulu bünyesine 2 bin 500 öğrenci alımı yapılacağını açıkladı. "PMYO başvuru şartları neler, ücreti ne kadar, sınav ne zaman? sorularının cevabı Polis Akademisi tarafından yayımlanan kılavuz ile belli oldu. Peki, PMYO başvuru nasıl yapılır 2023? İşte, EGM PA Polis Akademisi ile polislik PMYO başvuru şartları ve ekranı e-devlet…
PMYO BAŞVURU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2023 - 2024 eğitim öğretim yılı için 2.000 erkek, 500 kadın olmak üzere toplam 2.500 öğrenci alımı yapılacak.
Polis Akademisi öğrenci alımına ilişkin başvurular, 31 Temmuz - 09 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.
Adaylar, başvurularını "http://www.pa.edu.tr" internet adresi üzerinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştirecek.
Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.
Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.
E-Devlet üzerinden Aday Belirleme Ön Başvuruları sınav başvuru ücreti ödenmeden yapılacaktır.
2023 Yılı PMYO Giriş Sınavı aşamalarına katılmak için on katı kontenjana giren adaylar belirlendikten sonra sınav ücreti yatırılması için sınav ücret ve hesap bilgileri www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır.
Aday belirleme ön başvuru sonuçları açıklanmadan sınav başvuru ücreti ödeyen adayların; sınav başvuru ücretleri geri ödenmeyecektir.
Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.
PMYO BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
PMYO BAŞVURU REHBERİ İÇİN TIKLAYINIZ
2023 PMYO BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Lise ve dengi okul mezunu olmak,
c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (250.000) ham taban puan ve üzeri puan alanlar, şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise 2023 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (200.000) ham taban puan ve üzeri puan almış olmak.
ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla (1 Ekim 2023) 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla (01 Ocak 2023) 26 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1998 – 01 Ekim 2005 tarihleri arasında doğmuş olmak),
d) Kadınlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
e) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,
f) Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.
g) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak,
2)Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.
ğ) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.
h) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
ı) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
i) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.
j) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
k) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.
POLİS AKADEMİSİ ÖĞRENCİ ALIMI İÇİN BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR!
PMYO başvuru için e-Devlet üzerinden Aday Belirleme Ön Başvuruları, sınav başvuru ücreti ödenmeden gerçekleştirilecek.
Polis Akademisi sınava katılmak için 10 katı kontenjana giren adaylar belirlendikten sonra sınav ücreti yatırılması için ücret ve hesap bilgileri "www.pa.edu.tr" internet sitesinden duyuracak.
Polis Akademisi aday belirleme ön başvuru sonuçları açıklanmadan, sınav başvuru ücreti ödeyen adayların sınav başvuru ücretleri geri ödenmeyecek.
PMYO başvuru sonrası okullara girdikten sonra sınavlarında başarılı olarak eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.
Polis Akademisi öğrenci alımına ilişkin sınav takvimi, "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ilan edilecek.
PMYO BAŞVURU İÇİN PUAN KRİTERİ
PMYO başvuru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan 2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az 250 bin ham taban puan ve üzeri puan, şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise 2023-YKS TYT puan türünden en az 200 bin ham taban puan ve üzeri puan alma şartı aranacak.
18-25 YAŞ ARASI ŞARTI
Polis Akademisi öğrenci adaylarının, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınması kaydıyla 1 Ekim 2023 itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 1 Ocak 2023 itibarıyla 26 yaşından gün almamış olması şartı aranacak.
POLİS AKADEMİSİ BOY KRİTERİ
Polis Akademisi için başvuru yapan adaylardan kadınların 162 santimetre, erkeklerin 167 santimetreden kısa boylu olmaması, beden kitle indeksinin 18-27 arasında olması gerekecek.
Polis Akademisi öğrenci alımına ilişkin ilanda, söz konusu alıma ilişkin diğer giriş koşullara da yer verildi.
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