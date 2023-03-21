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ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? Özel Güvenlik Görevlisi 102.Dönem ÖGG sınavı 2023 ertelendi mi?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.03.2023
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ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? Özel Güvenlik Görevlisi 102.Dönem ÖGG sınavı 2023 ertelendi mi?

"ÖGG sınavı ne zaman yapılacak?" sorusunu yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı, normal şartlarda 19 Şubat 2023 tarihinde düzenlenecekti. Ancak 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Özel Güvenlik Sınavı tarihi ertelendi. Peki, ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? Özel Güvenlik Görevlisi 102.Dönem ÖGG sınavı 2023 ertelendi mi?

"ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? Özel Güvenlik Görevlisi 102.Dönem ÖGG sınavı 2023 ertelendi mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 6 Şubat Kahramanmaraş depremi nedeniyle Özel Güvenlik Sınavı ileri bir tarihe ertelenmişti. Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı Nisan ayının son haftası düzenlenecek. Peki, ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? Özel Güvenlik Görevlisi 102.Dönem ÖGG sınavı 2023 ertelendi mi?

102. ÖGG SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Konu ile ilgili yapılan açıklamada "19/02/2023 tarihinde yapılması planlanan Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı, yaşanan deprem afeti nedeniyle 30/04/2023 tarihine ertelenmiştir.

Daha önce başvuru kaydı bulunan adayların müracaatları 30/04/2023 tarihinde yapılacak olan sınavda geçerli olacaktır.

102. ÖGG sınavı 30 Nisan 2023 tarihinde organize edilecek.

SINAV SONUCU NASIL SORGULANIR?

EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

ÖGG SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 50 TL ücret yatıracaklar.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapacak.

Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacak.

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