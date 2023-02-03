"Sağlık Bakanlığı 2. alımlar ne zaman yapılacak 2023? Sağlık Bakanlığı 2. alım takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından yayınlanacak olan başvuru kılavuzu, şartları ve kontenjan bilgisi sonrası branş dağılımı da belli oluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız" demişti. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. alımlar ne zaman yapılacak 2023? Sağlık Bakanlığı 2. alım takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?