Sağlık Bakanlığı 2. alımlar ne zaman yapılacak 2023? Sağlık Bakanlığı 2. alım takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
"Sağlık Bakanlığı 2. alımlar ne zaman yapılacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 85 bin personel alımı yapılacağı kaydedilmişti. 2023 yılı içinde ise 42 bin 500 kişi daha alım yapması bekleniyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. alımlar ne zaman yapılacak 2023? Sağlık Bakanlığı 2. alım takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
"Sağlık Bakanlığı 2. alımlar ne zaman yapılacak 2023? Sağlık Bakanlığı 2. alım takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından yayınlanacak olan başvuru kılavuzu, şartları ve kontenjan bilgisi sonrası branş dağılımı da belli oluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız" demişti. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. alımlar ne zaman yapılacak 2023? Sağlık Bakanlığı 2. alım takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ ALIMLAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız" dedi.
Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı atamalarına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin yeni bir gelişme açıklandığında haberimize eklenecektir.
Sağlık Bakanlığı ikinci alımlar için henüz başvuru tarihi, şartları, branş ve kadro dağılımı açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzunun ÖSYM tarafından hazırlanıp yayınlanması bekleniyor.
ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz kapsamında kadroların dağılımı, eğitim düzeyi, başvuru şartları ve başvuru tarihleri gibi bilgiler yer alacak.
Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı için kılavuz yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞCİ ALIMI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI
Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 5 bin 80 temizlik görevlisi, 3 bin 559 güvenlik görevlisi (silahsız), 791 klinik destek elemanı, 604 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, 275 elektrikçi, 188 boyacı, 121 marangoz, 284 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 261 bilgisayar sistem kurulum, bakım, onarım ve arıza giderme elemanı, 154 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı olmak üzere toplam 11 bin 317 sürekli işçi alımı yapılacak.
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