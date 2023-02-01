DSİ personel alımı başvuru sonuç tarihleri açıklandı mı? DSİ personel alım sonuçları ne zaman belli olacak?

BAŞVURU YAPAN ADAYLAR DİKKAT!

Asil olarak kazanan adaylardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak başvurmayan, feragat eden veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır. Ayrıca, adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabilecektir.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1273 personel alımı için kadroları duyurmuştu. İşte, alım yapılacak kadrolar;

BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ 11

ÇEVRE MÜHENDİSİ 19

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ 14

ELEKTRİK MÜHENDİSİ 19

HARİTA MÜHENDİSİ 89

İNŞAAT MÜHENDİSİ 296

JEOFİZİK MÜHENDİSİ 11

JEOLOJİ MÜHENDİSİ 74

KİMYA MÜHENDİSİ 8