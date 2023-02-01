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DSİ personel alımı başvuru sonuç tarihleri açıklandı mı? DSİ personel alım sonuçları ne zaman belli olacak?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.02.2023
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DSİ personel alımı başvuru sonuç tarihleri açıklandı mı? DSİ personel alım sonuçları ne zaman belli olacak?

"DSİ personel alımı başvuru sonuç tarihleri açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilecek personeller için başvuru işlemlerini 11-23 Ocak tarihleri arasında aldı. Başvuruların üzerinden bir hafta geçerken, adaylar sonuçlar için sabırsızlanmaya başladı. Peki, DSİ personel alımı başvuru sonuç tarihleri açıklandı mı? DSİ personel alım sonuçları ne zaman belli olacak?

"DSİ personel alımı başvuru sonuç tarihleri açıklandı mı? DSİ personel alım sonuçları ne zaman belli olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2023 yılında toplam 1273 sözleşmeli personel alımı yapacak. Açıklanan kadrolara göre ihtiyaç doğrultusunda en çok alım, İnşaat Mühendisi, destek personeli, büro personeli, makine mühendisi, harita mühendisi ve ziraat mühendisi kadrolarına yapılacak. Peki, DSİ personel alımı başvuru sonuç tarihleri açıklandı mı? DSİ personel alım sonuçları ne zaman belli olacak?

DSİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, personel alımı sonuçları henüz erişime açılmadı. Personel alımı için yayınlanan ilanda son başvuru tarihini takip eden on beş (15) gün içinde yayınlanacağı bilgisi paylaşılmıştı.

Başvurular 23 Ocak'ta sona erdi. DSİ personel alımı sonuçlarının en geç Şubat ayının 7'sine kadar açıklanmış olması bekleniyor. Konuyla ilgili yeni bir gelişme olduğunda detaylar eklenecektir.

2023 DSİ PERSONEL ALIMI SONUCU SORGULAMA EKRANI

DSİ personel alımı sonuçları asil ve yedek isim listesi şeklinde açıklanacak. Sonuçlar, dsi.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak. İnternet üzerinden ilan edilen sonuçlar tebliğ mahiyetinde olacak. Adaylara ayrıca bir bilgilendirme yapılmayacak.

Sonuçlar açıklandıktan sonra herhangi bir mülakat veya sınav olmayacağından asil adayların isim listesi, işe başlamaları için gereken belgeler ve bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında olacak.

BAŞVURU YAPAN ADAYLAR DİKKAT!

Asil olarak kazanan adaylardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak başvurmayan, feragat eden veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır. Ayrıca, adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabilecektir.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1273 personel alımı için kadroları duyurmuştu. İşte, alım yapılacak kadrolar;

BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ 11
ÇEVRE MÜHENDİSİ 19
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ 14
ELEKTRİK MÜHENDİSİ 19
HARİTA MÜHENDİSİ 89
İNŞAAT MÜHENDİSİ 296
JEOFİZİK MÜHENDİSİ 11
JEOLOJİ MÜHENDİSİ 74
KİMYA MÜHENDİSİ 8

KİMYA MÜHENDİSİ 8
MADEN MÜHENDİSİ 15
MAKİNE MÜHENDİSİ 104
METEOROLOJİ MÜHENDİSİ 33
ORMAN MÜHENDİSİ 15
METALURJİ MÜHENDİS 3
ZİRAAT MÜHENDİSİ (1) 14
ZİRAAT MÜHENDİSİ (2) 46
ZİRAAT MÜHENDİSİ (3) 19
BİYOSİSTEM MÜHENDİSİ 10

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ 30
DESTEK PERSONELİ 222
BÜRO PERSONELİ (MUHASEBE) 69
BÜRO PERSONELİ (İŞLETME) 76
BÜRO PERSONELİ (ADALET) 34
BÜRO PERSONELİ (HALKLA İLİŞKİLER) 5
BÜRO PERSONELİ (BÜRO YÖNETİMİ) 10
BÜRO PERSONELİ (İNSAN KAYNAKLARI) 6
BÜRO PERSONELİ (MALİYE) 21
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) 30

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