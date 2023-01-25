25 Ocak 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Memurlar Haberleri Jandarma astsubay alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 1680 Sözleşmeli astsubay alımı başvuru sonuç sorgulama ekranı!

Jandarma astsubay alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 1680 Sözleşmeli astsubay alımı başvuru sonuç sorgulama ekranı!

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.01.2023
ABONE OL
Jandarma astsubay alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 1680 Sözleşmeli astsubay alımı başvuru sonuç sorgulama ekranı!

Jandarma astsubay alımı sonuçları 2023 için geri sayım devam ediyor. 1680 muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı başvuruları 30 Aralık 2022 - 15 Ocak 2023 tarihleri arasında alınmıştı. Başvuruların sona ermesinin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, "Jandarma astsubay alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte, detaylar...

Jandarma Astsubay alımı sonuçları 2023 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1680 muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı gerçekleştirilecek. Başvurular 15 Ocak 2023 tarihinde sona ererken gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Binlerce aday "JGK ile 1680 Jandarma Astsubay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunu sorgulamaya başladı. İşte, detaylar...

JANDARMA ASTSUBAY ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Jandarma sözleşmeli astsubay alımı başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın başvuru sonuçlarına ilişkin bir tarih açıklaması bulunmuyor.

2023 JANDARMA ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Değerlendirme işlemleri sona erdikten sonra başvuru sonuçları https://www.jandarma.gov.tr/ internet adresi üzerinden e-Devlet giriş sayfasıyla sorgulanacak.

BAŞVURULARIN AÇIKLANMASI VE SINAVA KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ

a. Başvurusu uygun değerlendirilen adaylar KPSS notuna göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve kontenjan miktarının 10 (on) katı aday sınavlara çağrılacaktır.

b. Sınav ücreti yatırma duyurusu, başvuru sonuçları, sınavlara girecek adayların listesi, sınav merkezi ve sınav tarihi https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi PTS ''Sonuç Bilgileri'' bölümü altında ''Sonuçlarım'' kısmında ilan edilecektir.

SINAV ÜCRETİNİN YATIRILMASI

a. Başvurusu kabul edilerek sınavlara katılmaya hak kazanan/çağrılan adaylar ile ilgili olarak;

(1) Sınav ücreti yatırılmasına yönelik duyuru yapılan adaylardan 300 ₺ sınav ücreti alınacak (Sınav ücretinin nereye ve ne şekilde yatırılacağı başvuru sonuçları ile birlikte adaylara bildirilecektir.),

(2) Sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak,

(3) Sınav ücreti ile ilgili;

(a) Sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,

(b) Sınav aşamalarının herhangi birinde başarısız olan,

(c) Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması/arşiv araştırması aşamalarının herhangi biri olumsuz sonuçlanan,

(ç) Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların, sınav ücretleri iade edilmeyecektir.

Sınav ücretlerinin yatırılması sonrasında sınav takvimi ve diğer duyurular, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi PTS ''Sonuç Bilgileri'' bölümü altında ''Sonuçlarım'' kısmında yapılacaktır.

Adaylar temin takvimine göre duyuruları takip etmekle sorumludur. Adayların adreslerine herhangi bir tebligat gönderilmeyecektir. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi PTS'de yapılacak duyurular ile SMS bildirileri resmi tebligat niteliği taşımaktadır. Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları sınav ücreti yatırmayacaktır.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA