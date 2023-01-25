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DSİ personel alımı sonuçları: DSİ 1.273 personel alımı sonuçları ne zaman belli olur? Tarih belli oldu mu?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.01.2023
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DSİ personel alımı sonuçları: DSİ 1.273 personel alımı sonuçları ne zaman belli olur? Tarih belli oldu mu?

"DSİ 1.273 personel alımı sonuçları ne zaman belli olur?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde görevlendirilmek üzere 1273 sözleşmeli personel alımı başvuruları 11 Ocak 2023 tarihinde başladı. Peki, DSİ 1.273 personel alımı sonuçları ne zaman belli olur? Tarih belli oldu mu?

"DSİ 1.273 personel alımı sonuçları ne zaman belli olur? Tarih belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında başvuru sonuçları açıklanacak. Alım yapılacak branş ve kadrolara KPSS şartlı başvurular alındı. Peki, DSİ 1.273 personel alımı sonuçları ne zaman belli olur? Tarih belli oldu mu?

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ Mİ?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde görevlendirilmek üzere 1273 sözleşmeli personel alımı başvuruları sona erdi. Şimdi başvuru sonuçları bekleniyor.

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN?

Belirlenen asil ve yedek adaylara ait isim listesi ile asil adayların işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında www.dsi.gov.tr son başvuru tarihini takip eden on beş (15) gün içinde yayımlanacak olup, sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

ALIM YAPILACAK BRANŞ VE KADROLAR

Söz konusu personelin 296'sı inşaat mühendisi, 222'si destek personeli, 221'i büro personeli, 104'ü makine mühendisi, 89'u harita mühendisi, 79'u ziraat mühendisi, 74'ü jeoloji mühendisi, 33'ü meteoroloji mühendisi, 30'u koruma ve güvenlik görevlisi, 19'u çevre mühendisi,

19'u elektrik mühendisi, 15'i maden mühendisi, 15'i orman mühendisi, 14'ü elektrik-elektronik mühendisi, 11'i jeofizik mühendisi, 11'i bilgisayar mühendisi, 10'u biyosistem mühendisi, 8'i kimya mühendisi ve 3'ü metalurji mühendisi olarak istihdam edilecek.

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