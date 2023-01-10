Geçici işçi kadro nedir, ne anlama geliyor? Geçici işçi kadro kimleri, hangi meslekleri kapsıyor? 300 işçi kadro...
Geçici işçi kadro nedir, ne anlama geliyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçici işçilere kadro düzenlemesi ve EYT ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Geçici işçi kadro nedir, ne anlama geliyor? Geçici işçi kadro kimleri, hangi meslekleri kapsıyor? 300 işçi kadro...
Geçici işçi kadro nedir, ne anlama geliyor? Geçici işçi kadro kimleri, hangi meslekleri kapsıyor? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçici işçilere kadro verilmesine yönelik düzenleme üzerinde çalıştıklarını belirterek "Ay sonuna doğru Meclise intikal ettireceğiz" dedi. Peki, Geçici işçi kadro nedir, ne anlama geliyor? Geçici işçi kadro kimleri, hangi meslekleri kapsıyor? 300 işçi kadro...
GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO VAR MI, GELECEK Mİ?
Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bilgin, "Şu anda Bakanlık gündeminde geçici işçiler var, geçici işçilerin kadrolu işçi haline gelmesi, ihtiyaç duyulan sektörlerde kadrolu çalışması sağlanacak. Bu ay içinde onu da sonuçlandırırız. Geçici işçiler 300 bin kişi, belki biraz daha fazla. Çalışma bitmediği için bir şey söyleyemem, ama önümüzde o var. Bu ay içinde bitireceğiz. Ay sonuna doğru Meclise intikal ettireceğiz" dedi. Bilgin, EYT düzenlemesine ilişkin de "Konu artık Meclis'te" değerlendirmesini yaptı.
GEÇİCİ İŞÇİ KİMDİR?
Geçici iş pozisyonlarında altı aydan az olmak üzere belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan geçici işçilerdir.
GEÇİCİ İŞÇİ KİMLERİ KAPSIYOR?
2006 yılı içerisinde usûlüne uygun olarak vizesi yapılmış geçici iş pozisyonlarında toplam 6 ay veya daha fazla süreyle çalışmış olan geçici işçileri kapsar.
Geçici işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçiş işlemleri bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde tamamlanır.
Geçici iş pozisyonlarından sürekli işçi kadrolarına geçirilmiş olmalarından dolayı, bu işçilerin mevcut ücret düzeylerinde ve diğer malî ve sosyal haklarında artış yapılamaz ve ücret skalaları değiştirilemez.
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