Geçici işçi kadro nedir, ne anlama geliyor? Geçici işçi kadro kimleri, hangi meslekleri kapsıyor? 300 işçi kadro...

GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO VAR MI, GELECEK Mİ?

Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bilgin, "Şu anda Bakanlık gündeminde geçici işçiler var, geçici işçilerin kadrolu işçi haline gelmesi, ihtiyaç duyulan sektörlerde kadrolu çalışması sağlanacak. Bu ay içinde onu da sonuçlandırırız. Geçici işçiler 300 bin kişi, belki biraz daha fazla. Çalışma bitmediği için bir şey söyleyemem, ama önümüzde o var. Bu ay içinde bitireceğiz. Ay sonuna doğru Meclise intikal ettireceğiz" dedi. Bilgin, EYT düzenlemesine ilişkin de "Konu artık Meclis'te" değerlendirmesini yaptı.