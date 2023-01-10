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Bakanlık duyurdu: 1273 personel alınacak

MEMURLAR
Giriş Tarihi: 10.01.2023 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023
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Bakanlık duyurdu: 1273 personel alınacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne (DSi), 1273 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Açıklamada, alım ilanına ilişkin bilgiler de yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının, Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, DSİ'nin merkez ve taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere, çeşitli branşlarda toplam 1273 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

DETAYLAR BU AÇ İÇERİSİNDE AÇIKLANACAK

Alım ilanı bu ay içerisinde, Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde (https://www.dsi.gov.tr/) yayınlanacak.

PERSONEL DAĞILIMI

Söz konusu personelin 296'sı inşaat mühendisi, 222'si destek personeli, 221'i büro personeli, 104'ü makine mühendisi, 89'u harita mühendisi, 79'u ziraat mühendisi, 74'ü jeoloji mühendisi, 33'ü meteoroloji mühendisi, 30'u koruma ve güvenlik görevlisi, 19'u çevre mühendisi, 19'u elektrik mühendisi, 15'i maden mühendisi, 15'i orman mühendisi, 14'ü elektrik-elektronik mühendisi, 11'i jeofizik mühendisi, 11'i bilgisayar mühendisi, 10'u biyosistem mühendisi, 8'i kimya mühendisi ve 3'ü metalurji mühendisi olarak istihdam edilecek.

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