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Milli Eğitim Bakanlığı 27 branşta memur alımı yapıyor! Başvuru tarihi, şartlar ve kadro dağılımı belli oldu! İLAN METNİ!

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.01.2023
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Milli Eğitim Bakanlığı 27 branşta memur alımı yapıyor! Başvuru tarihi, şartlar ve kadro dağılımı belli oldu! İLAN METNİ!

Milli Eğitim Bakanlığı'na yapılacak memur alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. 70 KPSS puanı şartıyla gerçekleştirilecek memur alımında başvuru tarihi, şartlar ve branş dağılımı belli oldu. Başvurular, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden yapılacak. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı memur alımı başvuru şartları neler? Başvuru ne zaman başlayacak? İşte ilanın detayları...

Milli Eğitim Bakanlığı 27 branşta memur alımı yapıyor! Resmi Gazete'nin çeşitli ilanlar kısmında yayımlanan ilana göre, Milli Eğitim Bakanlığı'nda 9'uncu derece kadroda görev yapmak üzere toplam 50 Milli Eğitim Uzman Yardımcısı alınacak. İlanın yayımlanması ile birlikte başvuru tarihi ve şartlar belli oldu. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı memur alımı başvuru şartları neler? Başvuru ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...

BAŞVURU NE ZAMAN?

Millî Eğitim Uzman Yardımcılığı için aranılan şartları taşıyan adayların başvuruları 6 Şubat – 10 Şubat 2023 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden elektronik ortamda alınacak.

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar 24 Şubat 2023 tarihinde www.meb.gov.tr - personel.meb.gov.tr adreslerinde yayınlanacaktır. Ayrıca adaylar Kariyer Kapısı üzerinden sınava ilişkin bilgileri görüntüleyebilecek.

SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?

2023 Millî Eğitim Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı sözlü sınav olarak 6 Mart – 17 Mart 2023 tarihlerinde Ankara'da yapılacak.

Branş dağılımı şu şekilde:

BAŞVURU ŞARTLARI

Millî Eğitim Uzman Yardımcılığı sözlü sınavına katılabilmek için adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

b) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve aşağıda tabloda belirtilen öğrenim dallarından birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, (Adayların, yukarıda belirtilen bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini e-Devlet ile başvuru aşamasında eklemeleri gerekmektedir.),

c) Sözlü sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü (1 Ocak 2023) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1988 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

ç) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 2021 ve 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından aşağıda belirtilen alanlar ve puan türleri itibariyle belirlenen asgari puanı almış olmak.

d) Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

e) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı olmamak.

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