35 yaşını doldurmamış herkes başvurabilir! Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı şartları: KPSS’den en az 70 puan almak yeterli

Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı başvurularında son viraja girildi. 30 Aralık 2022 tarihinde başlayan başvurular 9 Ocak 2023'te sona erecek. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 100 İl Göç Uzman Yardımcısı alınacak. Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacak. Peki, Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı şartları neler? Başvuru nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular 30 Aralık 2022 - 09 Ocak 2023 tarihleri arasında e-Devlet-Göç İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden çevrimiçi yapılacak. İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak.