35 yaşını doldurmamış herkes başvurabilir! Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı şartları: KPSS'den en az 70 puan almak yeterli
Göç İdaresi Başkanlığı'nın 30 Aralık 2022 tarihinde başlattığı personel alımı başvurularında son viraja girildi. 9 Ocak 2023 tarihinde sona erecek başvuru sürecine ilişkin tüm detayları yazımızda ele aldık. Göç İdaresi Başkanlığı'nda görev almak isteyen vatandaşların ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. 35 yaşını doldurmamış, şartları taşıyan herkesin başvurabileceği personel alımı hakkında merak edilenler ahaber.com.tr'de...
Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı başvurularında son viraja girildi. 30 Aralık 2022 tarihinde başlayan başvurular 9 Ocak 2023'te sona erecek. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 100 İl Göç Uzman Yardımcısı alınacak. Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacak. Peki, Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı şartları neler? Başvuru nasıl yapılır? İşte haberin detayları...
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başvurular 30 Aralık 2022 - 09 Ocak 2023 tarihleri arasında e-Devlet-Göç İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden çevrimiçi yapılacak. İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak.
BAŞVURU ŞARTLARI
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2- En az 4 yıllık eğitim veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
3- 2021 veya 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) KPSSP6, KPSSP7, KPSSP16, KPSSP21, KPSSP26, KPSSP29, KPSSP30, KPSSP31, KPSSP32, KPSSP36, KPSSP41 puan türlerinden herhangi birinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; alınacak İl Göç Uzman Yardımcısı sayısının 20 katı aday arasına girmek
(son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılırlar),
4- 01 Ocak 2023 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış (01.01.1988 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir) olmak.
SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınava başvuran adaylar için Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi tarafından hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi hazırlanacak. Adaylar bu belgelerini 23 Ocak 2023 tarihinden itibaren Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi https://sem.asbu.edu.tr/ internet adresinden edinecektir.
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