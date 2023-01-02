2023 pasaport ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? 5-10 yıllık yeni pasaport ücretleri belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Pasaportlar en az 6 en fazla 10 yıllık olmak üzere çıkartılıyor. Peki, 2023 pasaport ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? 6 - 10 yıllık yeni pasaport ücretleri belli oldu mu?