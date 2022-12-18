Sağlık Bakanlığı 11 bin 347 işçi nihai isim listesi açıklandı mı? İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman yapılacak?
İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı kura çekim tarihi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı İŞKUR üzerinden 11 bin 347 işçi alınacağını duyurdu. Ardından başvuru işlemleri tamamlandı. Peki, İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı kura çekim tarihi açıklandı mı?
İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı 11 bin 347 işçi alacak. İŞKUR üzerinden alınacak olan işçi alımı için başvuru işlemleri tamamlandı. Peki, İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı 11 bin 347 işçi nihai isim listesi açıklandı mı?
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi için 28 Aralık tarihini açıkladı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ise kura çekimi sona erdikten sonra Sağlık Bakanlığı internet sitesinde yayımlanacağı bekleniyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ!
Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı için başvurular, 28 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında tamamlandı.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BRANŞ VE KADROLARI
Temizlik Görevlisi 5.080
Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 3.559
Klinik Destek Elemanı (Hastane) 791
Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 604
Elektrikçi (Genel) 275
İnşaat Boyacısı/Boyacı 188
Marangoz 121
Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı 284
Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elamanı 261
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 154
Aynı meslek için farklı öğrenim düzeyinden/bölümden (ortaöğretim/ön lisans/lisans)mezun olmak aday lehine kurada bir öncelik teşkil etmeyecektir.
Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
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