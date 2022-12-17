Ulaştırma Bakanlığı sınavsız personel alımı yapıyor! Mühendis, tekniker, güvenlik ve temizlikçi başvuru nasıl yapılır? Şartlar...

Ulaştırma Bakanlığı personel alımı ilanı yayımlandı. Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 224 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Söz konusu ilanın yayımlanması ile birlikte tüm detaylar belli oldu. Peki, Ulaştırma Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır? Mühendis, tekniker, güvenlik ve temizlikçi şartları neler? İşte haberin detayları...

BAŞVURU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını 17 - 31 Aralık 2022 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak başvuruda bulunabilecek.