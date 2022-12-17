Ulaştırma Bakanlığı sınavsız personel alımı yapıyor! Mühendis, tekniker, güvenlik ve temizlikçi başvuru nasıl yapılır? Şartlar...
Ulaştırma Bakanlığımerkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere, toplam 224 sözleşmeli personel alımı yapıyor. Yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın gerçekleştirilecek personel alımında kadro dağılımı belli oldu. Mühendis, tekniker, güvenlik ve temizlik görevlisi pozisyonlarında yapılacak personel alımının detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Ulaştırma Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır? Mühendis, tekniker, güvenlik ve temizlikçi şartları neler? İşte cevaplar...
Ulaştırma Bakanlığı personel alımı ilanı yayımlandı. Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 224 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Söz konusu ilanın yayımlanması ile birlikte tüm detaylar belli oldu. Peki, Ulaştırma Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır? Mühendis, tekniker, güvenlik ve temizlikçi şartları neler? İşte haberin detayları...
BAŞVURU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?
Adaylar başvurularını 17 - 31 Aralık 2022 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak başvuruda bulunabilecek.
BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılacak inceleme sonucunda ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecek. Başvurular sonucunda belirlenen asıl ve yedek aday listesi, Bakanlığın resmi internet adresinden (www.uab.gov.tr) ilan edilecek olup kişilere yazılı tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecek. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz bilinmiyor.
BAŞVURU GENEL ŞARTLAR
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
3- Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak,
BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
MÜHENDİS (BİLGİSAYAR): Bilgisayar Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
MÜHENDİS (ENDÜSTRİ): Endüstri Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
MÜHENDİS (HARİTA): Harita Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
MÜHENDİS (MAKİNE): Makine Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
MÜHENDİS (JEOLOJİ): Jeoloji Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
MÜHENDİS (İNŞAAT): İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak
MÜHENDİS (ELEKTRİK-ELEKTRONİK): Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
MÜHENDİS (GIDA): Gıda Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
MÜHENDİS (ELEKTRİK): Elektrik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
MÜHENDİS (ÇEVRE): Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
MÜHENDİS (GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ): Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği lisans programından mezun
olmak.
MÜHENDİS (KİMYA): Kimya Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
TEKNİKER (BİLGİSAYAR): Bilgisayar Programcılığı veya Bilgisayar Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO): Harita ve Kadastro ön lisans programından mezun olmak.
TEKNİKER (ELEKTRİK): Mesleki veya teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının Elektrik Elektronik Teknolojisi alanından mezun olmak.
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- Ulaştırma Bakanlığı sınavsız personel alımı yapıyor! Mühendis, tekniker, güvenlik ve temizlikçi başvuru nasıl yapılır? Şartlar...
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