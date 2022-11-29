Sözleşmeliye kadro son dakika! Sözleşmeli personel kadroya ne zaman alınacak, kimleri kapsıyor? İşte, Bakanlık açıklaması!
Kamuda görev yapan yüz binlerce sözleşmeli memurun 4A kadrolarına geçirilmesiyle ilgili düzenlemede detaylar açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmasına ilişkin açıklama yapıldı. Peki, sözleşmeli personel kadroya ne zaman alınacak, kimleri kapsıyor? İşte, Bakanlıktan gelen son dakika açıklaması...
Kamuda görev yapan yüz binlerce sözleşmeli memurun 4A kadrolarına geçirilmesiyle ilgili düzenlemede detaylar açıklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Ekim'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından sözleşmeli personelin beklediği kadro düzenlemesine ilişkin müjdeyi duyurmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmasına ilişkin yeni bir açıklama geldi. İşte detaylar...
BAKANLIK TÜM DETAYLARINI AÇIKLADI!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: "(Sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmalarına ilişkin)Sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; kısmi zamanlı ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, askeri personel, akademik personel, KİT personeli, sanatçılar, meclis danışmanları, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ile personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlarda çalışanlar kadroya geçiş kapsamı dışında kalacaktır."
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şunlar yer aldı:
A) Halihazırda görevde bulunan sözleşmeli personel bakımından;
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamındaki (4/C'den 4/B'ye geçenler dâhil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personelin süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,
2- Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin de süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,
3- Kapsama giren sözleşmeli personelin isteğe bağlı olarak kadroya geçebilmesi,
4- Kadroya geçmek istemeyenlerin haklarının görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunması,
5- 4 yıldan daha az hizmeti bulunanların bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılabilmesi,
6- Mahalli idarelerde aynı şartlarda kadroya geçirilen sözleşmeli personelin sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebilmesi, öngörülmektedir.
Bu kapsamda, kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilmesine imkân sağlanmaktadır.
Sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; kısmi zamanlı ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, askeri personel, akademik personel, KİT personeli, sanatçılar, meclis danışmanları, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ile personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlarda çalışanlar kadroya geçiş kapsamı dışında kalacaktır.
B) Yeni istihdam edilecek sözleşmeli personel bakımından;
1- 657 sayılı Kanunun 4/B maddesinin sözleşmeli istihdamın temel dayanağı haline getirilerek mevzuat karmaşasının giderilmesi,
2- Kamuya giren sözleşmeli personelin 3 yıl sözleşmeli olarak görev yaptıktan sonra memur kadrolarına atanması, atandıktan sonra da 1 yıl süreyle kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılamaması, öngörülmektedir.
SÖZLEŞMELİYE KADRO TASLAĞI KİMLERİ KAPSIYOR?
Hazırlanan son taslak aslında 4B'lilerin tamamını kapsayan maddeler içeriyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, 657 sayılı yasanın 4'üncü maddesinin b bendine göre çalışan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek.
İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde sözleşmeli olarak çalışanlar da kadro düzenlemesinden yararlanacak.
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