Sözleşmeliye kadro son dakika! Sözleşmeli personel kadroya ne zaman alınacak, kimleri kapsıyor? İşte, Bakanlık açıklaması!

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şunlar yer aldı:



A) Halihazırda görevde bulunan sözleşmeli personel bakımından;



1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamındaki (4/C'den 4/B'ye geçenler dâhil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personelin süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

2- Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin de süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,



3- Kapsama giren sözleşmeli personelin isteğe bağlı olarak kadroya geçebilmesi,