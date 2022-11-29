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İŞKUR hastanelere personel alımı 2022 başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

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Giriş Tarihi: 29.11.2022 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022
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İŞKUR hastanelere personel alımı 2022 başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

İŞKUR hastanelere personel alımı 2022 başvuruları ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları başladı. 11.317 işçi alımının yapılacağı Sağlık Bakanlığı alımı için ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, İŞKUR hastanelere personel alımı 2022 başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

İŞKUR hastanelere personel alımı 2022 başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları başladı. 11.317 Sürekli işçi alımı için branş ve kadro dağılımı da belli oldu. Peki, İŞKUR hastanelere personel alımı 2022 başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

BAKAN KOCA'DAN SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI PAYLAŞIMI

30.000'i sözleşmeli sağlık personeli, 1.183'ü sözleşmeli personel olmak üzere, toplam 31.183 personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayınlandı. Bakanlığımızın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, ayrıca, 11.317 sürekli işçi alımı yapılacak. Mülakat sınavı yok. Hayırlı olsun.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları İŞKUR esube.iskur.gov.tr adresinden başvurularını gerçekleştirecek. Başvurular 28 Kasım - 2 Aralık tarihleri arasında online olarak yapılacak.

İŞKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BRANŞ VE KADROLARI

Temizlik Görevlisi 5.080

Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 3.559

Klinik Destek Elemanı (Hastane) 791

Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 604

Elektrikçi (Genel) 275

İnşaat Boyacısı/Boyacı 188

Marangoz 121

Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı 284

Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elamanı 261

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 154

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