İŞKUR hastanelere personel alımı 2022 başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?
İŞKUR hastanelere personel alımı 2022 başvuruları ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları başladı. 11.317 işçi alımının yapılacağı Sağlık Bakanlığı alımı için ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, İŞKUR hastanelere personel alımı 2022 başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?
İŞKUR hastanelere personel alımı 2022 başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları başladı. 11.317 Sürekli işçi alımı için branş ve kadro dağılımı da belli oldu. Peki, İŞKUR hastanelere personel alımı 2022 başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?
BAKAN KOCA'DAN SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI PAYLAŞIMI
30.000'i sözleşmeli sağlık personeli, 1.183'ü sözleşmeli personel olmak üzere, toplam 31.183 personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayınlandı. Bakanlığımızın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, ayrıca, 11.317 sürekli işçi alımı yapılacak. Mülakat sınavı yok. Hayırlı olsun.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları İŞKUR esube.iskur.gov.tr adresinden başvurularını gerçekleştirecek. Başvurular 28 Kasım - 2 Aralık tarihleri arasında online olarak yapılacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BRANŞ VE KADROLARI
Temizlik Görevlisi 5.080
Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 3.559
Klinik Destek Elemanı (Hastane) 791
Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 604
Elektrikçi (Genel) 275
İnşaat Boyacısı/Boyacı 188
Marangoz 121
Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı 284
Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elamanı 261
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 154
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