2022 1. Dönem bekçilik sözlü sınav sonuçları ne zaman belli olacak? Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 1. Dönem kapsamında gerçekleştirilen bekçi alımında süreç devam ediyor. Yazılı sınavın sonuçlanması ile birlikte sözlü mülakatlar başladı. Mülakatlara katılan adaylar, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Bekçilik mülakat sonuçları hakkında son gelişmeler adayların gündeminde. Peki, bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 1. Dönem bekçilik sözlü sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...
Bekçilik mülakat sonuçları, yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte sıklıkla araştırılmaya başlandı. Yazılı sınavın ardından mülakatlara katılmaya hak kazanan adaylar, şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Bekçilik alım süreci devam ederken konu hakkında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 1. Dönem bekçilik sözlü sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...
BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, 2022 1. Dönem bekçilik mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Polis Akademisi tarafından mülakat sonuçları hakkında açıklama geldiği takdirde ahaber.com.tr'de olacak.
Adaylar;
a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavraması,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecek.
Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacak.
SINAV SONUÇ LİSTESİNİN BELİRLENMESİ VE İLANI
Adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25'i ve sözlü sınav puanının % 50'sinin toplamı olarak hesaplanacaktır. Adaylar arasındaki başarı sıralama puanında eşitlik olması halinde; sırasıyla yazılı sınav puanı, mülakat puanı ve fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınacaktır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilecek.
Adayların sınavlardaki başarı sıralamasına esas giriş puanlarına göre; asıl ve asıl sayısı kadar yedek olmak üzere listeler ilan edilecek.
SINAVI KAZANANLARIN ATANMASI
Yapılan sınavda başarılı olup, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olanların; ilgili Emniyet Müdürlüğüne bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından Sağlık Kurulu Raporları aldırılmak üzere hastaneye sevkleri yapılacaktır.
Sağlık şartları bakımından Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar aday memur olarak atanacaktır.
Kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayanlar veya istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyenler ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz olan, gerekli sağlık şartlarını taşımayan veya ataması yapılan aday memurlar arasından kanuni süreler (ilan tarihinden itibaren 15 iş günü) içerisinde göreve başlamayan ya da aday memurluktan istifa eden veya herhangi bir sebeple ayrılanların atamaları ise iptal edilerek il kontenjanı için düzenlenen yedek listesinin başından başlanarak sırası ile yedek aday çağrılacaktır.
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