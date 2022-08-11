Lise kayıt tarihleri 2022: Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2022? Lise kayıt tarihleri açıklandı mı?
Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. LGS sonuçlarının duyurulmasının ardından gözler lise kayıt sürecine çevrilmişti. Lise kayıt tarihi için detaylar belli oldu. Peki, Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2022? Lise kayıt tarihleri açıklandı mı?
Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2022? Lise kayıt tarihleri açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Lise 2. nakil tercih sonuçları, 8 Ağustos'ta açıklandı ve tüm gözler lise kayıt tarihlerine çevrildi. Peki, Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2022? Lise kayıt tarihleri açıklandı mı?
LİSE KAYITLARI NE ZAMAN 2022-2023?
Ortaöğretime Geçiş, Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'na göre; yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç- sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.
Buna göre, lise kayıtları otomatik olarak yapılacak olup ğrencilerin lise kayıtları için evrak listelerini hazırlaması yeterli olacaktır. Konuya ilişkin MEB tarafından yeni bir açıklama geldiği takdirde haberimiz güncellenecektir.
LİSE KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN TAMAMLANIYOR?
Bakan Özer, 2'nci lise nakil sonuçlarında da herhangi bir liseye kayıt olamayan öğrenciler için açıklamalarda bulundu:
''Bir kez daha hatırlatmak isterim ki; öğrenci ve velilerimiz bu konuda müsterih olsunlar. 19 Ağustos tarihi itibarıyla tüm öğrencilerimiz liselere yerleşmiş olacaklar."
LİSE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER
Lise kayıtları aşamasında istenen belgeler okuldan okula farklılık gösterse de genel itibariyle talep edilen belgeler şunlar:
- Yerleştirme sonuç belgesi(Mezun olunan okuldan onaylı)
- İlköğretim Öğrenim Belgesi
- Öğrencinin Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi.(Nüfus cüzdanı kayıt sonrası iade edilecektir.)
- Veliye ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.
- Veli Adına "Yerleşim Yeri Adres Belgesi"(Nüfus Müdürlüklerinden Alınacaktır)
- 4 ya da 6 Adet vesikalık fotoğraf
- Kayıt için gelen kişi velâyet hakkına sahip değilse noter onaylı vekalet belgesi ve fotokopisi.
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