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ÖSYM KPSS soru ve cevap anahtarı son dakika: KPSS 2022 soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı? KPSS soruları açıklandı mı?

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Giriş Tarihi: 31.07.2022
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ÖSYM KPSS soru ve cevap anahtarı son dakika: KPSS 2022 soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı? KPSS soruları açıklandı mı?

KPSS 2022 soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başvuruları 24 Mayıs ile 6 Haziran günleri arasından alınan Kamu Personel Seçme Sınavı, 31 Temmuz Pazar günü 81 il ve merkezi ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa dda dahil olmak üzere toplamda 104 sınav merkezinde uygulandı. Peki, KPSS 2022 soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı? KPSS soruları açıklandı mı?

KPSS 2022 soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı? KPSS soruları açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KPSS soru ve cevapları araştırmaları, Kamu Personel Seçme Sınavı'nın ilk oturumunun sona ermesiyle birlikte hız kazandı. 31 Temmuz Pazar günü uygulanan 2022 KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu ile 2022-KPSS Lisans (Eğitim Bilimleri) oturumlarında ter döken adaylar sınavın hemen ardından soru ve cevaplar bekleniyor. Peki, KPSS 2022 soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı? KPSS soruları açıklandı mı?

KPSS 2022 SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) Oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

31 Temmuz 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10'ları aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 31 Temmuz 2022 tarihinde saat 17.50'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz."

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