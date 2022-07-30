KPSS 2022 kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? KPSS 2022 giriş belgesi nereden, nasıl alınır?
KPSS 2022 kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. KPSS lisans başvurularının 6 Haziran tarihinde sona ermesinin ardından başvurularını tamamlayan memur adayları gözünü sınav tarihlerine çevirdi. Peki, KPSS 2022 kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? KPSS 2022 giriş belgesi nereden, nasıl alınır?
KPSS 2022 kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? KPSS 2022 giriş belgesi nereden, nasıl alınır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KPSS lisans sınavı için heyecanlı bekleyiş başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen KPSS sınav tarihleri ve sınavın kaçta başlayıp biteceği son dönemin en çok araştırılan konuların arasında yer aldı. Peki, KPSS 2022 kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? KPSS 2022 giriş belgesi nereden, nasıl alınır?
KPSS GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI
31 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu ile 2022-KPSS Lisans (Eğitim Bilimleri) oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 21 Temmuz 2022 tarihinde saat 14.30'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS 2022 LİSANS SINAVI NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?
ÖSYM resmi internet sitesinde yer alan duyurulara göre, KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek sınavı saat 10:15'te başlayacak. 10:00'dan sonra bina ve salonlara aday alınmayacak. Genel Kültür-Genel Yetenek sınavı 130 dakika sürecek ve sınav 12:25'te sona erecek. Tek oturumda gerçekleşen sınavda adaylara toplam 120 soru sorulacak.
Eğitim Bilimleri sınavı ise saat 14:45'te başlayacak. 14:30'dan sonra yine bina ve salonlara adaylar alınmayacak. Eğitim Bilimleri sınavı 16:25'te sona erecek. Sınavda 80 soru için adaylara 100 dakika süre verilecek.
Alan bilgisi sınavı ise 6 Ağustos ve 7 Ağustos'ta yapılacak. ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ise 14 Ağustos tarihinde düzenlenirken; DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi) ise 27 Kasım tarihinde düzenlenecek.
2022 KPSS ÖNLİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS Önlisans oturumu 2 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos ile 15 Ağustos günleri arasında alınacak.
2022-KPSS ÖN LİSANS
SINAV TARİHİ: 02.10.2022
BAŞVURU TARİHİ: 03.08.2022 - 15.08.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 27.10.2022
2022-KPSS ORTAÖĞRETİM
SINAV TARİHİ: 06.11.2022
BAŞVURU TARİHİ: 01.09.2022 - 13.09.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 01.12.2022
2022-KPSS LİSANS(ALAN BİLGİSİ) 1. GÜN
SINAV TARİHİ: 06.08.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022
2022-KPSS LİSANS (ALAN BİLGİSİ) 2. Gün
SINAV TARİHİ: 07.08.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022
2022-KPSS LİSANS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ÖABT)
SINAV TARİHİ: 14.08.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022
2022-KPSS DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ (DHBT)
SINAV TARİHİ: 27.11.2022
BAŞVURU TARİHİ: 07.10.2022 - 17.10.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 16.12.2022
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