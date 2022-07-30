KPSS 2022 kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? KPSS 2022 giriş belgesi nereden, nasıl alınır?

KPSS 2022 LİSANS SINAVI NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

ÖSYM resmi internet sitesinde yer alan duyurulara göre, KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek sınavı saat 10:15'te başlayacak. 10:00'dan sonra bina ve salonlara aday alınmayacak. Genel Kültür-Genel Yetenek sınavı 130 dakika sürecek ve sınav 12:25'te sona erecek. Tek oturumda gerçekleşen sınavda adaylara toplam 120 soru sorulacak.

Eğitim Bilimleri sınavı ise saat 14:45'te başlayacak. 14:30'dan sonra yine bina ve salonlara adaylar alınmayacak. Eğitim Bilimleri sınavı 16:25'te sona erecek. Sınavda 80 soru için adaylara 100 dakika süre verilecek.

Alan bilgisi sınavı ise 6 Ağustos ve 7 Ağustos'ta yapılacak. ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ise 14 Ağustos tarihinde düzenlenirken; DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi) ise 27 Kasım tarihinde düzenlenecek.