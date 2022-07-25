Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM PA 2022 1. Dönem bekçilik yazılı sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak?
Bekçilik yazılı sınav sonuçları, son günlerde sıklıkla araştırılıyor. 17 Temmuz'da gerçekleştirilen bekçilik yazılı sınavına binlerce aday katılım sağladı. Türkiye genelinde yapılacak 3.250 bekçi alımı için geri sayım başladı. EGM PA tarafından sınav sonuçlarına ilişkin açıklama geldi. Peki, bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM PA 2022 1. Dönem bekçilik yazılı sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak? İşte ayrıntılar...
Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Polis Akademisi'ne yapılacak 3.250 bekçi alımı için yazılı sınav 17 Temmuz'da uygulandı. Yazılı sınavın sona ermesinin ardından adayların heyecanlı bekleyişi başladı. Sınav sonuçlarına ilişkin detaylar belli olurken, adaylar MEB'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM PA 2022 1. Dönem bekçilik yazılı sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak? İşte merak edilenler...
BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2022 bekçilik yazılı sınav sonuçları 05 Ağustos 2022 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ile https://www.pa.edu.tr/ internet adreslerinden yayımlanacak.
BEKÇİLİK SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?
17 Temmuz 2022 tarihinde yapılan 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavının soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi internet adresi üzerinden erişime açıldı.
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