MEB 2022 1. Dönem bekçilik yazılı sınav sonuçları tarihi - 17 Temmuz bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 1. Dönem kapsamında 3.250 bekçi alımı için yazılı sınav gerçekleştirildi. Yazılı sınava ait soru ve cevapların erişime açılmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Bekçilik sınav sonuçları için tarih açıklaması geldi. Peki, 17 Temmuz bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2022 1. Dönem bekçilik yazılı sınav sonuçları tarihi ne zaman? İşte cevaplar...

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 bekçilik yazılı sınav sonuçları 05 Ağustos 2022 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ile https://www.pa.edu.tr/ internet adreslerinden yayımlanacak.