Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başladı mı? 2022 OGM ve DSİ işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Şartlar nelerdir?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru ne zaman? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın 5 bin 64 personel alımı yapılcağını açıklamasının ardından gözler başvuru sürecine çevrildi. Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri'ne yapılması planlanan personel alımı ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başladı mı? 2022 OGM ve DSİ işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? İşte haberin detayları...

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bünyesine bağlı OGM ve DSİ'ye yapılacak 5.064 personel alımına ilişkin ilan henüz yayınlanmadı. Başvuru tarihi ile ilgili detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.

İşte kadro dağılımı: