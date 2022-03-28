Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başladı mı? 2022 OGM ve DSİ işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Şartlar nelerdir?
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, Tarım ve Orman Bakanlığı'na 5 bin 64 personel alımı yapılacağını açıklamasının ardından söz konusu alımların hangi tarihte yapılacağı araştırılmaya başlandı. Kadro dağılımı belli olurken gözler başvuru sürecine çevrildi. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başladı mı? 2022 OGM ve DSİ işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? İşte cevaplar...
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru ne zaman? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın 5 bin 64 personel alımı yapılcağını açıklamasının ardından gözler başvuru sürecine çevrildi. Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri'ne yapılması planlanan personel alımı ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başladı mı? 2022 OGM ve DSİ işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? İşte haberin detayları...TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 5.064 PERSONEL ALIMI BAŞLADI MI?
Tarım ve Orman Bakanlığı'na bünyesine bağlı OGM ve DSİ'ye yapılacak 5.064 personel alımına ilişkin ilan henüz yayınlanmadı. Başvuru tarihi ile ilgili detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.
İşte kadro dağılımı:
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI
* 2.560 Orman Muhafaza Memuru
* 1.447 Mühendis
* 392 Veteriner Hekim
* 196 Destek Personeli
* 182 Büro Personeli
* 100 Koruma Güvenlik Görevlisi
* 50 Bekçi
* 24 Avukat
* 23 Laborant
* 23 Biyolog
* 23 Diğer Teknik Hizmet Personeli
* 12 Pilot
* 10 Tekniker
* 10 Sağlık Teknikeri
* 6 Teknisyen
* 6 Helikopter Makinisti
Fuat Oktay, geçen yıl yaşanan büyük orman yangınları ve sel felaketlerinden çıkardıkları dersler ışığında, kurumların insan ve araç altyapılarını güçlendirdiklerini de bildirdi. Bugün bu çerçevede atacakları yeni bir adımın müjdesini veren Oktay, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın taşra teşkilatlarında, Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü emrinde görev yapmak üzere toplam 5 bin 64 personel alımı yapılacaktır. Mühendis, veteriner hekim, pilot, orman muhafaza memuru, laborant, biyolog, sağlık teknikeri, güvenlik görevlisi gibi kadrolarda istihdam edilmek üzere alınacak bu personellerimizin bakanlığımıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
3. Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
5. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
6. Adayların, başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,
7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
8. İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,
9. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
2022 ilanı henüz yayınlanmadığı için güncel şartlar da belli olmadı. Bir önceki alımlarda şartlar şu şekildeydi:
1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İş yerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
2) 18 yaşını tamamlamış olmak.
3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
4) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
5) Yaptırılacak Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.
6) Askerlik ile ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)
7) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.
8) Her aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
9) Adayların Türkiye iş Kurumu'nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla belirtilen bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir.
10) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.
11) İşe alınacak işçilerin deneme süresi dört ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.
12) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
13) Sınav öncesi sınava katılacakların tespitine yönelik noter huzurundaki kura çekimi; açık iş sayısının dört (4) katı asil ve aynı sayıda yedek olacak şekilde 06.09.2021 tarihinde saat 10:00 da Bölge Müdürlüklerinde yapılacaktır. Kurada belirlenen adaylar daha sonra Bölge Müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
14) İşçi alımında yapılacak sınav; yazılı-sözlü-uygulama yöntemleri kullanılarak, meslekî bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılacaktır.
15) Yapılacak sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup başarı puanı altmış (60) olarak belirlenmiştir. Altmış (60) puan altındaki başarı puanları dikkate alınmayacaktır.
16) Kuruma ataması yapılan personel 4 ay deneme süresine tabi tutulacaktır. Arşiv araştırması deneme süresi içerisinde yapılacaktır, neticenin olumsuz olması halinde iş akdi feshedilecektir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- CarrefourSA Ramazan paketi fiyatları ne kadar? Klasik, Süper, Mega, Lüks CarrefourSA 2022 Ramazan kolisi içinde neler var?
- Migros Ramazan Paketi fiyatları ne kadar, kaç TL? 2022 Bereket, Lezzet, Ziyafet Kolisi içinde hangi ürünler var?
- Teravih namazı ne zaman kılınır? 2022 ilk teravih namazı ne zaman, saat kaçta? Camide teravih namazı nasıl kılınır?
- Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başladı mı? 2022 OGM ve DSİ işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Şartlar nelerdir?
- Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Resmi Gazete'de yayımlandı mı? 2022 CTE açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?
- Jada Pinkett Smith kimdir, kaç yaşında? Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith oynadığı filmler ve diziler
- Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul Pendik, Kavakpınar, Yenişehir, Reşitpaşa elektrikler ne zaman gelir?
- Oscar ödül töreni ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? 94. Oscar ödül töreni canlı yayın izleme yolları...
- DİYANET 2022 TAKVİMİ: Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak?
- Okullarda ara tatil ne zaman? Okulların kapanış tarihi açıklandı mı? 2021-2022 MEB takvimi...
- Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı 20 bin işçi alımı kura çekim tarihi açıklandı mı?
- Mart ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TEFE - TÜFE Mart ayı kira artış oranı açıklandı mı? Son veriler...