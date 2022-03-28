Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 İŞKUR kura çekimi ne zaman yapılacak? Tarih açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 yılında Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 10 bin sürekli işçi alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kura ile belirlenecek işçi alımı için son viraja girildi. 15-21 Mart tarihleri arasında başvuru yapan adaylar, alımların hangi tarihlerde yapılacağını araştırıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 İŞKUR kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...

SAĞLIK BAKANLIĞI İÇİ ALIMI 2022 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

10 bin sürekli işçi alımına ilişkin kura tarihi henüz açıklanmadı. Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinden duyurulacak. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Kura tarihi belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.