Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 İŞKUR kura çekimi ne zaman yapılacak? Tarih açıklandı mı?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Toplam 10 bin işçi alımı için başvurular İŞKUR aracılığıyla alındı. 15-21 Mart tarihleri arasında başvuru yapan adaylar, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 İŞKUR kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte konu hakkında son gelişmeler...
Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 yılında Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 10 bin sürekli işçi alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kura ile belirlenecek işçi alımı için son viraja girildi. 15-21 Mart tarihleri arasında başvuru yapan adaylar, alımların hangi tarihlerde yapılacağını araştırıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 İŞKUR kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...
SAĞLIK BAKANLIĞI İÇİ ALIMI 2022 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
10 bin sürekli işçi alımına ilişkin kura tarihi henüz açıklanmadı. Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinden duyurulacak. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Kura tarihi belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.
1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.
2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
6. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.
7. Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).
8. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
9. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.
10. Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanun'un 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak.
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