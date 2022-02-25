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Sağlık Bakanlığı işçi alımı 2022 ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? 10 bin personel için kura çekimi...

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Giriş Tarihi: 25.02.2022
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Sağlık Bakanlığı işçi alımı 2022 ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? 10 bin personel için kura çekimi...

Sağlık Bakanlığı işçi alımı 2022 ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı hakkındaki detaylar yeni yılla birlikte hız kazandı. Bakım-onarım, güvenlik, koruma, temizlik gibi meslek kollarından alınacak olan işçiler noter huzurunda yapılan kura ile seçilecek. İşte, Sağlık Bakanlığı işçi alımı 2022 ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? 10 bin personel için kura çekimi...

Sağlık Bakanlığı işçi alımı 2022 ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022 yılında bakanlık bünyesine KPSS şartı aranmadan sadece kura ile personel alımı gerçekleştirilecek. Kararın resmi gazetede yayımlanmasının ardından başvuru süreci merak edildi. İşte, Sağlık Bakanlığı işçi alımı 2022 ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? 10 bin personel için kura çekimi...

SAĞLIK BAKANLIĞI 10 BİN İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2022 Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı için henüz başvuru süreci başlamadı. Başvuruların mart ayında başlayacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Resmi Gazete'de alımlar hakkında detaylara yer verildi. Buna göre alımlarda KPSS gibi sınav şartı aranmayacak. Sağlık Bakanlığında istihdam edilmek üzere temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri ile diğer hizmetler için alınacak işçiler doğrudan noter kurasıyla belirlenecek.

Öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan kurayla belirlenecek. Bakanlıkça yapılacak değerlendirme neticesinde, asıl adaylardan gerekli şartları taşımayanların yerine sırası ile aranan şartlan haiz yedek adaylar işe alınacak.

2021 ATAMASI SONUÇLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Açıklamada "16-22 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 27 Aralık 2021 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir" denildi.

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