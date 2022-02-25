ÇAYKUR işçi alımı 2022 başvurune zaman başlıyor? İŞKUR aracılığıyla Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (ÇAYKUR) geçici işçi alımı yapılacak. 350 beden işçisi, 250 lise ve dengi okul mezunu geçici işçi ile 30 engelli geçici işçi olmak üzere toplam 630 işçi alımı yapılacak. ÇAYKUR işçi alımına ilişkin tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ÇAYKUR işçi alımı 2022 başvuru ne zaman? İŞKUR ÇAYKUR geçici iş başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte cevaplar...

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI 2022 BAŞVURU NE ZAMAN?

Başvurular, 28 Şubat 04 Mart 2022 tarihleri arası gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını, İŞKUR İl ve İlçe Müdürlükleri aracılığıyla veya www.iskur.gov.tr resmi internet sitesinden yapabilecekler. İşçi adayları ikamet ettikleri İl için bildirilen iş yerlerinden sadece biri için iş başvurusu yapacak. Birden çok işyeri için başvuruda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak.