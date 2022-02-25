ÇAYKUR işçi alımı 2022 başvuru ne zaman? İŞKUR ÇAYKUR geçici iş başvurusu nereden, nasıl yapılır?
ÇAYKUR işçi alımı 2022 başvuru tarihi, son günlerde yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. ÇAYKUR tarafından Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun İllerinde işçi ihtiyacı bulunan yaş çay fabrikalarına 350 geçici işçi, Rize Cumhuriyet Çay Fabrikasına 19 engelli geçici işçi, Artvin Arhavi Çay Fabrikasına 11 engelli geçici işçi; 100. Yıl Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü'ne 250 işçi alımı yapacak. Peki, ÇAYKUR işçi alımı 2022 başvuru ne zaman? İŞKUR ÇAYKUR geçici iş başvurusu nereden, nasıl yapılır?
ÇAYKUR işçi alımı 2022 başvurune zaman başlıyor? İŞKUR aracılığıyla Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (ÇAYKUR) geçici işçi alımı yapılacak. 350 beden işçisi, 250 lise ve dengi okul mezunu geçici işçi ile 30 engelli geçici işçi olmak üzere toplam 630 işçi alımı yapılacak. ÇAYKUR işçi alımına ilişkin tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ÇAYKUR işçi alımı 2022 başvuru ne zaman? İŞKUR ÇAYKUR geçici iş başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte cevaplar...
ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI 2022 BAŞVURU NE ZAMAN?
Başvurular, 28 Şubat 04 Mart 2022 tarihleri arası gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını, İŞKUR İl ve İlçe Müdürlükleri aracılığıyla veya www.iskur.gov.tr resmi internet sitesinden yapabilecekler. İşçi adayları ikamet ettikleri İl için bildirilen iş yerlerinden sadece biri için iş başvurusu yapacak. Birden çok işyeri için başvuruda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak.
ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Kura sonucu işe girmeye hak kazanan geçici engelli işçi adaylarının İllerindeki ihtiyaçlı fabrikalara dağıtımı yapılacak.
Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde işe alınacak geçici işçiler, 29 Mart 2022 Salı günü saat 10.00 da Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonunda İŞKUR nihai listeleri esas alınarak noter tarafından yapılacak olan kura çekimiyle belirlenecek. İşe girmeye hak kazanan işçiler talep ettikleri işyerine 2022 yılı yaş çay kampanyası açılışından itibaren işe başlatılacak; başvuru şartlarını taşımayan, işe başlamayan veya istenen belgeleri süresi içinde ibraz edemeyenlerin yerine yine noter kura sıralamasında belirlenen yedek listedeki sıralamaya göre işyerine tahsis edilen sayı kadar işçinin işe başlaması sağlanacaktır.
BAŞVURU GENEL ŞARTLAR
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4'üncü maddesine göre işçi olarak alınacaklarda;
* 18- 50 yaş aralığında,
* Erkek,
* En az İlkokul mezunu,
* Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,
* Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmaması,
İş başvurusunda bulunacak lise ve dengi okul mezunu geçici işçi adaylarının;
* 18- 45 yaş aralığında,
* Lise ve Dengi Okul Mezunu (Ekli listedeki bölümlerden mezun olması),
* Müracaat edeceği işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,
* Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmaması,
şartlarını taşımaları gerekmektedir.
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