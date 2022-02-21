10 bin bekçi alımı ne zaman? 2022 EGM PA bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?
10 bin bekçi alımı ne zaman başlayacak? 2022 bekçi alımı başvuru şartları gündemde araştırılan konuların başında geliyor. Daha önce alımı yapılacağı duyurulan 10 bin bekçi alımı için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi duyuruları yakından takip ediliyor. Peki; 10 bin bekçi alımı ne zaman başlayacak?
2022 bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? 10 bin bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı başvuruları bekçi olarak görev yapmak isteyenler tarafından sorgulanan konulardan birisi oluyor. EGM bünyesinde bekçi olarak görev almak isteyenler başvuru şartlarının açıklanmasını ve başvuru tarihlerini bekliyor. İşte; 2022 bekçi alımında son durum!
2022 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Bekçi alımına ilişkin duyuru henüz yapılmadı. Duyuru yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
10 BİN BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
10 bin bekçi alımı ile ilgili başvuru şartları da paylaşılmadı. Geçtiğimiz dönemlerde bekçi alımlarında aranan şartlar ise şöyleydi;
En az lise ya da dengi okuldan mezun olunması,
Başvuru yaptığı il sınırları içinde en az 1 senedir ikamet edilmesi,
En az 167 santimetre boyunda olması,
Askerlik ödevini tamamlaması,
Kamu haklarından mahrum olmaması,
Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,
Memuriyete engel bir hâli olmaması, (657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşıması),
Kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm olmaması,
Uyuşturucu, alkol ya da uyarıcı madde kullanımı sebebiyle tedavi görmüş ya da görüyor olmaması,
Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmaması,
18 yaşını bitirmesinin ardından yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, başvuruların başladığı tarihten itibaren 18 yaşını tamamlamış (2 Temmuz 2000 tarihinde ve öncesinde doğması) ve 31 yaşından gün almamış (2 Temmuz 1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş) olması,
Silah taşımaya ya da silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli olmaması,
Sağlık Yönetmeliği hükümleri dışında, herhangi bir sebeple polis eğitim kurumlarından çıkarılmaması, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olması,
Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıması. Ağır hapis ya da altı aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar dahi ihtilas, zimmet, rüşvet, irtikâp, dolandırıcılık, hırsızlık, inancı kötüye kullanmak, sahtecilik, dolanlı iflas ya da yüz kızartıcı başka bir suçtan ötürü hapis cezasından hükümlü olmaması,
Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal ya da illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olması şartı aranıyor.
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