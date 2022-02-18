Jandarma bekçi alımı ne zaman? 2022 Polis Akademisi jandarma bekçi alımı şartları nelerdir?

18 yaşını bitirmesinin ardından yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, başvuruların başladığı tarihten itibaren 18 yaşını tamamlamış (2 Temmuz 2000 tarihinde ve öncesinde doğması) ve 31 yaşından gün almamış (2 Temmuz 1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş) olması,



Silah taşımaya ya da silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli olmaması,

Sağlık Yönetmeliği hükümleri dışında, herhangi bir sebeple polis eğitim kurumlarından çıkarılmaması, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olması,

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıması. Ağır hapis ya da altı aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar dahi ihtilas, zimmet, rüşvet, irtikâp, dolandırıcılık, hırsızlık, inancı kötüye kullanmak, sahtecilik, dolanlı iflas ya da yüz kızartıcı başka bir suçtan ötürü hapis cezasından hükümlü olmaması,

Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal ya da illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olması şartı aranıyor.