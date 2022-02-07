Kıyı Emniyeti personel alımı başvuru şartları nelerdir? Kıyı Emniyeti işçi alımı başvuru nasıl yapılır?

KIYI EMNİYETİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Söz konusu ilanlara Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan 60 puan ve üzeri almış olanlar başvurabiliyor.

Deniz Trafik Operatörü

Denizcilik alanında lisans düzeyinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarından birinden mezun olmak.

Türk vatandaşı olmak,

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Geçerliliği devam eden en az uzakyol birinci zabit yeterliliğine sahip olmak.

Uzakyol birinci zabit veya üst yeterlilikte en az bir yıl deniz hizmeti tecrübesine sahip olmak

Kuruluşça yapılacak mülakat sınavına kadar ibraz edilmek üzere; İngilizce dil bilgisine yönelik ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 60 puan almak veya ÖSYM tarafından buna denk kabul edilen yabancı dil belgesine sahip olmak ya da GASM tarafından düzenlenen Denizcilik İngilizcesi sınavından en az 75 veya kılavuz kaptan yeterliliği ile fiili olarak herhangi bir kılavuzluk teşkilatında kılavuz kaptan olarak çalışıyor olmak.